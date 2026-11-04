Projeto Verão: 6 dicas para conquistar o cabelo dos sonhos

“O verão é uma das épocas em que os cabelos coloridos mais sofrem, porque existe uma combinação de sol, cloro, água do mar e lavagens frequentes. Tudo isso pode acelerar o desbotamento e deixar os fios mais ressecados. Minha orientação é sempre molhar o cabelo com água-doce antes de entrar na piscina ou no mar, utilizar um leave-in com proteção UV e enxaguar os fios assim que sair da água. Também é importante investir em máscaras específicas para cabelos coloridos e evitar o uso excessivo de chapinha e secador. Para quem tem mechas ou cabelo descolorido, esses cuidados fazem ainda mais diferença, porque ajudam a preservar a tonalidade, o brilho e a maciez por mais tempo. Não adianta sair do salão com uma cor linda e esquecer que a manutenção precisa continuar em casa”, explica Ricardo Quesada.