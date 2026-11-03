Conhecido como 'ave-fantasma', urutau é visto no muro de casa no ES

A espécie ainda apresenta outras curiosidades. Entre elas, está o momento da postura dos ovos: o urutau não constrói ninhos elaborados, e prefere cavidades ou topos de galhos.





"É uma característica muito interessante: ela não faz um ninho de muita engenharia. Ela põe seus ovos em cima de um toco, de cerca ou de uma árvore caída", destacou o biólogo.





Apesar de expostos, no entanto, os ovos não correm muitos riscos, já que também se camuflam devido a coloração semelhante ao substrato.





Os hábitos alimentares da espécie também chamam a atenção. O urutau se alimenta de pequenos insetos e se alimenta somente durante o voo, usando o bico como grande como uma espécie de rede para capturar as presas.