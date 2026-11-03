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Conhecido como 'ave-fantasma', urutau é visto no muro de casa no ES

Os registros foram feitos pelo biólogo e ambientalista Vinícius Cavati

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2026 às 17:50

Uma visita inusitada encantou moradores de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (2): um urutau, também conhecido como "ave fantasma", foi filmado no muro de uma residência no bairro Campo de Aviação.


Os registros foram feitos pelo biólogo e ambientalista Vinícius Cavati, que foi acionado por uma moradora da região. Segundo o especialista, a ave não estava ferida e não corria riscos.


"[A espécie] é muito conhecida por antigos em lendas e contos dos povos originários. Seu canto melancólico que parece um choro triste é admirado e também temido por muitas pessoas", relatou Vinicius em uma publicação que viralizou nas redes sociais.

Curiosidade

Por que Urutau é conhecido como "Ave Fantasma"?

O urutau é popularmente chamado de ave-fantasma devido a uma combinação de características físicas, comportamentais e culturais: sua camuflagem perfeita durante o dia, seu canto melancólico que lembra um choro e seus hábitos noturnos, que inspiraram lendas do folclore brasileiro.

Camuflagem como estratégia de sobrevivência

Ainda de acordo com o biólogo, o urutau possui hábitos noturnos e se camufla para sobreviver. As penas da espécie se parecem com galhos e troncos de árvores, locais onde geralmente a ave fica empoleirada,  fazendo com que o animal também seja conhecido como "ave fantasma".

É uma ave de metabolismo lento durante o dia. À noite ela se torna mais ativa e ágil, mas não apresenta nenhum tipo de agressividade

 Vinícius Cavati Biólogo e ambientalista

O especialista também destacou que o avistamento de aves silvestres na área urbana está em crescimento.


"O urutau ocorre em toda a Mata Atlântica e Cerrado. Mas devido à fragilidade que o nosso ecossistema enfrenta, os animais estão procurando as áreas urbanas para encontrar abrigo e refúgio", explicou.

Urutau foi visto no muro de uma residência em Alegre, no Sul do Espírito Santo
Urutau foi visto no muro de uma residência em Alegre, no Sul do Espírito Santo Vinícius Cavati
Ninhos 'minimalistas' e alimentação durante o voo

A espécie ainda apresenta outras curiosidades. Entre elas, está o momento da postura dos ovos: o urutau não constrói ninhos elaborados, e prefere cavidades ou topos de galhos.


"É uma característica muito interessante: ela não faz um ninho de muita engenharia. Ela põe seus ovos em cima de um toco, de cerca ou de uma árvore caída", destacou o biólogo.


Apesar de expostos, no entanto, os ovos não correm muitos riscos, já que também se camuflam devido a coloração semelhante ao substrato.


Os hábitos alimentares da espécie também chamam a atenção. O urutau se alimenta de pequenos insetos e se alimenta somente durante o voo, usando o bico como grande como uma espécie de rede para capturar as presas.

Segundo biólogo, o urutau possui hábitos noturnos e se camufla para sobreviver
Vinícius Cavati
Lendas e superstições 

Além das características biológicas marcantes, o urutau carrega um forte simbolismo no folclore e na cultura popular brasileira. Por conta do seu canto prolongado e melancólico, que se assemelha a um choro triste, a espécie é cercada de superstições e também é conhecida como mãe-da-lua. Enquanto alguns associam a ave a sinais de mau agouro, outros relacionam sua presença a histórias de amor.


Entre os contos populares e tradições herdadas dos povos originários, uma das lendas narra a história de um bebê abandonado na floresta que chora pela mãe.


Outra narrativa indígena conta a história de uma jovem impedida de viver um romance com um guerreiro de um povo rival. Após a morte do seu amado, ela teria fugido para a mata e se transformado em uma ave que chora todos os dias a perda do seu amor.


(Com informações de Andressa Antunes, g1 ES)

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