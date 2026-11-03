Conhecido como 'ave-fantasma', urutau é visto no muro de casa no ES

Uma visita inusitada encantou moradores de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (2): um urutau, também conhecido como "ave fantasma", foi filmado no muro de uma residência no bairro Campo de Aviação.
Os registros foram feitos pelo biólogo e ambientalista Vinícius Cavati, que foi acionado por uma moradora da região. Segundo o especialista, a ave não estava ferida e não corria riscos.
"[A espécie] é muito conhecida por antigos em lendas e contos dos povos originários. Seu canto melancólico que parece um choro triste é admirado e também temido por muitas pessoas", relatou Vinicius em uma publicação que viralizou nas redes sociais.
Curiosidade
Por que Urutau é conhecido como "Ave Fantasma"?
O urutau é popularmente chamado de ave-fantasma devido a uma combinação de características físicas, comportamentais e culturais: sua camuflagem perfeita durante o dia, seu canto melancólico que lembra um choro e seus hábitos noturnos, que inspiraram lendas do folclore brasileiro.
Ainda de acordo com o biólogo, o urutau possui hábitos noturnos e se camufla para sobreviver. As penas da espécie se parecem com galhos e troncos de árvores, locais onde geralmente a ave fica empoleirada, fazendo com que o animal também seja conhecido como "ave fantasma".
É uma ave de metabolismo lento durante o dia. À noite ela se torna mais ativa e ágil, mas não apresenta nenhum tipo de agressividade
Vinícius Cavati Biólogo e ambientalista
O especialista também destacou que o avistamento de aves silvestres na área urbana está em crescimento.
"O urutau ocorre em toda a Mata Atlântica e Cerrado. Mas devido à fragilidade que o nosso ecossistema enfrenta, os animais estão procurando as áreas urbanas para encontrar abrigo e refúgio", explicou.
A espécie ainda apresenta outras curiosidades. Entre elas, está o momento da postura dos ovos: o urutau não constrói ninhos elaborados, e prefere cavidades ou topos de galhos.
"É uma característica muito interessante: ela não faz um ninho de muita engenharia. Ela põe seus ovos em cima de um toco, de cerca ou de uma árvore caída", destacou o biólogo.
Apesar de expostos, no entanto, os ovos não correm muitos riscos, já que também se camuflam devido a coloração semelhante ao substrato.
Os hábitos alimentares da espécie também chamam a atenção. O urutau se alimenta de pequenos insetos e se alimenta somente durante o voo, usando o bico como grande como uma espécie de rede para capturar as presas.
Além das características biológicas marcantes, o urutau carrega um forte simbolismo no folclore e na cultura popular brasileira. Por conta do seu canto prolongado e melancólico, que se assemelha a um choro triste, a espécie é cercada de superstições e também é conhecida como mãe-da-lua. Enquanto alguns associam a ave a sinais de mau agouro, outros relacionam sua presença a histórias de amor.
Entre os contos populares e tradições herdadas dos povos originários, uma das lendas narra a história de um bebê abandonado na floresta que chora pela mãe.
Outra narrativa indígena conta a história de uma jovem impedida de viver um romance com um guerreiro de um povo rival. Após a morte do seu amado, ela teria fugido para a mata e se transformado em uma ave que chora todos os dias a perda do seu amor.
(Com informações de Andressa Antunes, g1 ES)