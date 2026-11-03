CBF libera Seedorf com licença provisória enquanto espera resposta da Conmebol

Mesmo após ter a validação de sua licença de treinador para atuar no Brasil negada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o holandês Clarence Seedorf deve estar à beira do campo para comandar o Corinthians no clássico contra o São Paulo.

O duelo paulista pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro está programado para esta quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, o Morumbi estará indisponível devido a apresentações da banda sul-coreana BTS.

De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Seedorf trabalhou até aqui com uma licença provisória, que continua valendo enquanto o clube aguarda uma reavaliação da Conmebol, após novos documentos terem sido encaminhados à entidade sul-americana.

"O Corinthians encaminhou documentação enviada pela Federação Holandesa comprovando a experiência requerida e pedindo à Conmebol reconsideração sobre a decisão da licença do treinador. Esta documentação será enviada para validação junto à Uefa [União das Associações Europeias de Futebol], que retornará para a Conmebol", informou a CBF em nota.

"Enquanto a entidade sul-americana não se manifestar, Seedorf continuará apto a atuar com a licença provisória."

O motivo da recusa por parte da Conmebol é o fato de o holandês não cumprir o requisito mínimo de 36 meses no cargo de treinador.

Com a licença Uefa Pro, certificação máxima de treinamento emitida pela entidade europeia, Seedorf acumula cerca de 27 meses de trabalho como técnico, em passagens sem conquistas importantes por Milan, Shenzhen, Deportivo La Coruña e seleção camaronesa.

O alvinegro, porém, defende que também seja considerado na conta o período de três anos em que ele atuou no conselho de supervisão da federação holandesa, além do trabalho como professor em cursos para treinadores da Uefa.

Com uma licença provisória, procedimento considerado usual até que se valide a licença permanente, o treinador comandou o Corinthians duas vezes à beira do gramado: na derrota para o Vasco, em São Januário, no dia 24 de outubro, e na vitória sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, na última sexta-feira (30), resultado que deu fim a uma sequência de dez jogos sem vencer (nove derrotas e um empate).

Em nota, o Corinthians afirmou que o técnico "reúne currículo e condições que atendem todos os critérios solicitados pela Conmebol".

Anunciado pelo Corinthians no dia 11 de outubro com o objetivo de impedir o rebaixamento, o holandês estrearia na partida contra o Vitória, no dia 19, mas assistiu ao jogo da arquibancada após atraso na liberação de seu visto de trabalho.

A equipe soma 36 pontos no Campeonato Brasileiro e é a primeira da zona de rebaixamento, na 17ª posição, a um ponto de distância do Mirassol. Depois de encarar o São Paulo, a equipe enfrentará ainda o Botafogo e o Grêmio, em casa, e o Atlético-MG e o Remo, como visitante.

Seedorf se aposentou dos gramados após passagem pelo Botafogo, em 2014, e logo foi apresentado como técnico do Milan, clube que defendera de 2002 a 2012. A equipe terminou a temporada 2013/14 do Campeonato Italiano na oitava colocação, e o holandês a deixou em junho, depois do fim da temporada. Foram 22 partidas, com 11 vitórias, dois empates e nove derrotas.

Em 2016, ficou cinco meses à frente do Shenzhen, da China. Em 13 jogos, foram três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Em 2017, foi para o Deportivo La Coruña, da Espanha, que estava na zona de rebaixamento. Não conseguiu evitar a queda após oito derrotas, seis empates e apenas duas vitórias nos 16 jogos em que comandou o time.

Foi na seleção de Camarões que passou mais tempo, quase um ano. Contratado em agosto de 2018, foi demitido em julho de 2019, após a eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações para a Nigéria. O saldo como técnico da equipe nacional foi de quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, em 12 partidas disputadas.

A falta de um currículo mais pesado causou certa insatisfação dentro do Corinthians, com aliados do presidente Osmar Stabile questionando sua escolha em uma temporada que começou com a conquista do título da Supercopa do Brasil, passou por eliminações amargas nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores e inclui, mais uma vez, a luta contra o rebaixamento.