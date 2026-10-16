Águia-real: ave de rapina é considerada um dos animais mais rápidos do mundo

Uma das características mais impressionantes da águia-real é o tamanho. Sua envergadura pode variar aproximadamente de 1,85 a 2,20 metros, enquanto o peso pode superar 6 kg nos maiores indivíduos. As asas longas e largas permitem que a ave plane por grandes áreas enquanto procura alimento, aproveitando as correntes de ar para permanecer no céu. Durante o voo, é comum observar as pontas das penas das asas separadas, semelhantes a dedos, e as asas ligeiramente levantadas em formato de “V”.