Debate na Band no segundo turno: o que esperar do primeiro confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro

Flávio votou a favor da PEC apresentada por parlamentares da esquerda e uma das maiores bandeiras da campanha de reeleição do petista. Mas, até a semana da votação, dizia que a proposta era "oportunista" e defende uma "jornada flexível" — na qual, segundo ele, empregador e empregado chegariam a um consenso sobre as condições de trabalho.