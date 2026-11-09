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Abel tem razão?

Veja quem de Palmeiras e Flamengo está mais desfalcado na Data Fifa

Do Verdão, seis convocados, enquanto o Flamengo tem cinco desfalques

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 15:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 nov 2026 às 15:19
Abel Ferreira e Leo Jardim
Abel Ferreira e Leo Jardim Pera Photo Press/Folhapress; Agência Enquadrar/Folhapress

Flamengo e Palmeiras não têm representantes na mais recente seleção de Carlo Ancelotti, em um movimento que visa não trazer riscos de desfalcá-los e desequilibrar a disputa pelo título do Brasileirão, polarizada entre os dois. Os clubes, porém, não escaparam de verem seus atletas serem chamados a outras equipes do continente.


Como é de costume, não haverá jogos do campeonato durante a pausa para a data Fifa, mas há o perigo de lesões e, naturalmente, o desgaste físico. Por conta disso, o técnico italiano e a entidade adotaram como critério convocar até um de cada time do futebol nacional, com exceção dos postulantes ao troféu. A abordagem não foi a mesma em outros países.


O mais 'prejudicado' foi o Palmeiras, com seis atletas nas seleções da Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. São eles: Agustín Giay e Flaco López no escrete de Lionel Scaloni, Jhon Arias chamado por Néstor Lorenzo, Gustavo Gómez e Maurício convocados por Gustavo Alfaro e Joaquín Piquerez na equipe de Diego Forlán.


Pelo lado do Flamengo, são cinco no total, três no Uruguai - Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Nicolás de la Cruz, e dois no Equador (Plata e Valencia).


Mesmo que seus jogadores voltem sem lesões, contudo, dificilmente entrariam em campo na rodada do Brasileirão após a data Fifa. Isso porque ela se encerra 17 de novembro e ambos os clubes tem compromissos no dia 18, pela 35ª rodada.


Três dias depois, eles se enfrentam no Nubank Parque em duelo que pode até decidir o título de forma antecipada se o Flamengo seguir triunfando e o Palmeiras tropeçar.


Junto a tudo isso, o time paulista ainda divide as atenções com a Copa do Brasil e a final da Libertadores, enquanto os cariocas têm apenas o Brasileirão a disputar.


O temor por lesões aumenta por conta das consequências que ambos sofreram na Copa do Mundo. Nomes como Arrascaeta, convocado ao Uruguai para a data Fifa, e Lucas Paquetá tiveram problemas no pré e durante o torneio de seleções pelo lado rubro-negro, enquanto Gustavo Gómez, Arias e Piquerez, nas convocatórias recentes de seus países, e Ramón Sosa, deram dor de cabeça ao alviverde.

Confira os convocados de cada um dos times

Palmeiras


- Agustín Giay (Argentina)
- Flaco López (Argentina)
- Gustavo Gómez (Paraguai)
- Jhon Arias (Colômbia)
- Maurício (Paraguai)
- Joaquín Piquerez (Uruguai)

Flamengo


- Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)

- Guillhermo Varela (Uruguai)

- Nicolás de la Cruz (Uruguai)

- Gonzalo Plata (Equador)

- Anthony Valencia (Equador)

- Adicionar os convocados do Equador, se tiver


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