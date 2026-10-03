Vídeo de policiais com denúncia infundada sobre urnas eletrônicas é de 2018

Não é verdade que as urnas do Distrito Federal já tenham votos computados antes do pleito nem que seus lacres eletrônicos tenham sido violados. O vídeo com a suposta denúncia de fraude eleitoral, que já foi verificado pelo Comprova e declarado infundado pela Polícia Federal (PF), foi gravado e veiculado durante as eleições de 2018.





O conteúdo desinformativo voltou a viralizar em outras eleições, como mostrou o Estadão Verifica em 2020. O vídeo mostra dois policiais militares em frente ao prédio da Polícia Federal do Distrito Federal denunciando uma suposta fraude eleitoral depois de terem sido acionados por um representante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “A urna que deveria estar zerada já veio com a suspeita de ter votos impressos nela”, diz um dos indivíduos no vídeo. Outra alegação feita pelo segundo agente é de que o lacre eletrônico da urna havia sido violado.





Em 2018, a denúncia foi investigada pela PF e pelo Ministério Público Federal e, após colhidos os depoimentos, não foi comprovada. O caso ocorreu na região do Guará, que faz parte da 9ª Zona Eleitoral. Diante da situação, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) apurou que houve, na verdade, um desconhecimento técnico do colaborador contratado pelo tribunal.