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Eleições 2026

Live: colunistas de A Gazeta analisam nova pesquisa Quaest para governo e Senado no ES

Letícia Gonçalves e Vitor Vogas discutem neste sábado (3), às 20h, último levantamento divulgado antes do primeiro turno de votação

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2026 às 17:58

Os resultados da nova pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo serão analisados pelos colunistas de política de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas neste sábado (3), ao vivo, em live transmitida a partir das 20h. 


O levantamento é o último a ser divulgado antes do primeiro turno da votação e traz os números da corrida para o governo e Senado. A transmissão ao vivo terá veiculação nas redes sociais, no YouTube e no site de A Gazeta, além da plataforma Dailymotion


A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta e será divulgada em A Gazeta, no horário do Boa Noite ES, da TV Gazeta


Na transmissão ao vivo, os colunistas vão avaliar os dados do levantamento às vésperas das Eleições 2026 e comparar com os números das duas consultas anteriores, divulgadas em 27 de agosto e 25 de setembro.


Esta é a terceira e última consulta à população realizada antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4). A sondagem foi realizada com base em 1.800 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 3 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.


O levantamento ainda demonstra as possibilidades de pontuação em eventual disputa de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.

Sete rodadas de pesquisa

A Rede Gazeta contratou, ao todo, sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas foram divulgadas antes dos registros de candidatura. No dia 27 de agosto, saiu a primeira consulta com os nomes que efetivamente aparecerão nas urnas no domingo (4) e, em 25 de setembro, a segunda.


Além da sondagem que será publicada neste sábado, o calendário prevê ainda mais dois levantamentos no segundo turno, se houver.


Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.


A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.

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