Live: colunistas de A Gazeta analisam nova pesquisa Quaest para governo e Senado no ES

Os resultados da nova pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo serão analisados pelos colunistas de política de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas neste sábado (3), ao vivo, em live transmitida a partir das 20h.





O levantamento é o último a ser divulgado antes do primeiro turno da votação e traz os números da corrida para o governo e Senado. A transmissão ao vivo terá veiculação nas redes sociais, no YouTube e no site de A Gazeta, além da plataforma Dailymotion.





A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta e será divulgada em A Gazeta, no horário do Boa Noite ES, da TV Gazeta.





Na transmissão ao vivo, os colunistas vão avaliar os dados do levantamento às vésperas das Eleições 2026 e comparar com os números das duas consultas anteriores, divulgadas em 27 de agosto e 25 de setembro.





Esta é a terceira e última consulta à população realizada antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4). A sondagem foi realizada com base em 1.800 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 3 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.





O levantamento ainda demonstra as possibilidades de pontuação em eventual disputa de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.