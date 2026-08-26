Por que está tão caro ser classe média no Brasil?

O primeiro ponto é entender a diferença entre inflação e nível de preços. Quando dizemos que a inflação está diminuindo, não significa que os preços estão voltando ao patamar de alguns anos atrás. Significa apenas que estão aumentando mais lentamente. É como um carro que reduz a velocidade, mas continua andando para frente.





Depois de um longo período de inflação acumulada, essa diferença importa muito. O IPCA acumulava alta de 4,64% em 12 meses até junho deste ano, segundo o IBGE. Uma inflação menor é uma ótima notícia, mas não desfaz os aumentos anteriores. A mensalidade escolar não retorna ao valor de quatro anos atrás, o plano de saúde não volta ao preço anterior, o aluguel não é automaticamente reduzido e a conta do supermercado não retorna ao ponto de partida.





É justamente aí que começa uma parte importante da sensação de perda de poder de compra. Para muitas famílias de classe média, existe uma espécie de "custo fixo de pertencimento". Não basta colocar comida na mesa. O orçamento inclui aluguel ou financiamento imobiliário, condomínio, energia, internet, telefone, escola, plano de saúde, transporte, seguro, cursos e uma série de serviços que foram incorporados ao padrão de vida familiar.





Individualmente, cada despesa pode parecer administrável. O problema aparece quando todas chegam juntas. Uma família pode receber um reajuste salarial de 5% e comemorar o ganho nominal. Mas, se escola, condomínio, plano de saúde, alimentação e outros serviços importantes avançaram de maneira relevante ao longo dos últimos anos, boa parte desse aumento de renda já nasce comprometida. O salário cresceu, mas a parcela efetivamente disponível para consumir, poupar ou melhorar de vida pode ter aumentado muito pouco.





Existe ainda outro componente importante: os juros. Em agosto, o Banco Central reduziu a Selic para 14% ao ano. Apesar do início do ciclo de redução, continua sendo uma taxa muito elevada. E a Selic não é apenas uma abstração discutida por economistas. Ela influencia as taxas cobradas em empréstimos e financiamentos e, portanto, chega diretamente ao orçamento das famílias. Isso é especialmente relevante para a classe média porque boa parte de seu padrão de consumo depende de crédito. O imóvel é financiado. O carro muitas vezes também. Bens duráveis são parcelados. Uma emergência pode ir para o cartão. Uma reforma pode exigir empréstimo.





Quando os juros estão altos, não é necessário que o preço do carro ou do imóvel aumente para que eles fiquem mais caros. Basta que aumente o custo de financiá-los. Esse é um tipo de perda de poder de compra que nem sempre aparece claramente quando olhamos apenas para a inflação. Duas famílias com exatamente a mesma renda podem experimentar situações muito diferentes dependendo do volume de dívida que carregam e das taxas de juros que pagam.





Não surpreende, portanto, que o endividamento tenha se tornado uma característica importante do orçamento brasileiro. Em abril deste ano, 80,9% das famílias declaravam possuir algum tipo de dívida, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Era o maior percentual registrado até então na série histórica da pesquisa. É importante lembrar que estar endividado não significa necessariamente estar inadimplente. Uma compra parcelada paga em dia também é uma dívida. Mas, quanto maior o comprometimento da renda futura, menor a liberdade financeira da família no presente.