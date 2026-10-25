AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mais de 2 milhões de eleitores justificam ausência no segundo turno até as 12h, diz TSE
Eleições 2026

Mais de 2 milhões de eleitores justificam ausência no segundo turno até as 12h, diz TSE

O número foi contabilizado com dados de todo o país; justificativa pode ser feita até às 17h pelo e-Título

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 14:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2026 às 14:08
Direitos autorais: Senado Federal do Brasil
Justificativa de ausência pode ser solicitada pelo aplicativo e-Título Geraldo Magela/Agência Senado
São Paulo - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou 2.644.306 justificativas de ausência às urnas pelo aplicativo e-Título até o meio-dia deste domingo (25), dia de votação do segundo turno das eleições de 2026 em todo o país.

Segundo o TSE, o aplicativo também emitiu mais de 2,3 milhões de títulos eleitorais digitais e contabilizou mais de 14 milhões de consultas à ferramenta "Onde Votar", usada para verificar o endereço dos locais de votação. A Justiça Eleitoral informou ainda ter enviado 1.174.076 notificações a eleitores que tiveram alterações em seus locais de votação.

A justificativa pode ser apresentada pelo e-Título durante o horário de votação, das 8h às 17h. O procedimento é destinado a quem está fora do município onde deveria votar. O aplicativo utiliza a geolocalização do celular para verificar a localização do eleitor, sem exigir documentos que comprovem o motivo da ausência.

Também é possível justificar presencialmente por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), formulário que deve ser apresentado em uma mesa receptora de votos ou de justificativas. Nesse caso, é necessário levar um documento oficial de identificação com foto, mesmo que esteja com a validade expirada.

Quem não justificar a ausência no dia da eleição poderá apresentar o pedido posteriormente, com documentos que comprovem o motivo da falta. Para o segundo turno, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027, segundo o TRE-SP.

A justificativa deve ser feita para cada turno em que o eleitor deixar de votar. Caso o pedido não seja aceito ou não seja apresentado dentro do prazo, será necessário pagar multa de R$ 3,51 por turno.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Eleições
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasil pode ser próximo em 'onda MAGA' e última chance de Lula 'gigante da esquerda': como a imprensa internacional vê a eleição
No cooperativismo, existe a possibilidade de participar das decisões, eleger a diretoria e os conselhos e ter participação nos resultados e acessar serviços e capacitações de forma mais facilitada
Quando a demanda individual se transforma em pauta coletiva
Macarrão de forno (Imagem: Food is Love | Shutterstock)
Almoço prático: 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.