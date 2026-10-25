Mais de 2 milhões de eleitores justificam ausência no segundo turno até as 12h, diz TSE





Segundo o TSE, o aplicativo também emitiu mais de 2,3 milhões de títulos eleitorais digitais e contabilizou mais de 14 milhões de consultas à ferramenta "Onde Votar", usada para verificar o endereço dos locais de votação. A Justiça Eleitoral informou ainda ter enviado 1.174.076 notificações a eleitores que tiveram alterações em seus locais de votação.





A justificativa pode ser apresentada pelo e-Título durante o horário de votação, das 8h às 17h. O procedimento é destinado a quem está fora do município onde deveria votar. O aplicativo utiliza a geolocalização do celular para verificar a localização do eleitor, sem exigir documentos que comprovem o motivo da ausência.





Também é possível justificar presencialmente por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), formulário que deve ser apresentado em uma mesa receptora de votos ou de justificativas. Nesse caso, é necessário levar um documento oficial de identificação com foto, mesmo que esteja com a validade expirada.





Quem não justificar a ausência no dia da eleição poderá apresentar o pedido posteriormente, com documentos que comprovem o motivo da falta. Para o segundo turno, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027, segundo o TRE-SP.





A justificativa deve ser feita para cada turno em que o eleitor deixar de votar. Caso o pedido não seja aceito ou não seja apresentado dentro do prazo, será necessário pagar multa de R$ 3,51 por turno.