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Tempo

Alerta prevê temporal e ventos de até 100 km/h para mais de 50 cidades do ES

Aviso laranja do Inmet também prevê possibilidade de queda de granizo nesta segunda (26)

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 14:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 out 2026 às 14:53
Alerta de chuva para domingo, segunda e terça no ES
Alerta de chuva para domingo, segunda e terça no ES Inmet

O Espírito Santo segue sob alerta de chuvas até terça-feira (27), com previsão de chuva intensa e ventos fortes em diferentes regiões do Estado. A previsão para este domingo (25) é de tempestade para todo o território capixaba.


Para segunda-feira (26), o aviso laranja, de perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abrange 51 municípios capixabas, e o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros em um dia.


De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.


As condições aumentam o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.


Confira as 51 cidades sob alerta laranja nesta segunda-feira (26):


  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Veja a previsão para terça-feira (27)

Na terça-feira (27), a previsão é de redução das áreas sob alerta, com aviso de chuva e ventos intensos para 11 municípios capixabas: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.


O Inmet recomenda atenção durante o período de instabilidade. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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