Alerta prevê temporal e ventos de até 100 km/h para mais de 50 cidades do ES

O Espírito Santo segue sob alerta de chuvas até terça-feira (27), com previsão de chuva intensa e ventos fortes em diferentes regiões do Estado. A previsão para este domingo (25) é de tempestade para todo o território capixaba.





Para segunda-feira (26), o aviso laranja, de perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abrange 51 municípios capixabas, e o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros em um dia.





De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.





As condições aumentam o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.





Confira as 51 cidades sob alerta laranja nesta segunda-feira (26):



