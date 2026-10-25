Alerta prevê temporal e ventos de até 100 km/h para mais de 50 cidades do ES

O Espírito Santo segue sob alerta de chuvas até terça-feira (27), com previsão de chuva intensa e ventos fortes em diferentes regiões do Estado. A previsão para este domingo (25) é de tempestade para todo o território capixaba.
Para segunda-feira (26), o aviso laranja, de perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abrange 51 municípios capixabas, e o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros em um dia.
De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
As condições aumentam o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Confira as 51 cidades sob alerta laranja nesta segunda-feira (26):
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Na terça-feira (27), a previsão é de redução das áreas sob alerta, com aviso de chuva e ventos intensos para 11 municípios capixabas: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.
O Inmet recomenda atenção durante o período de instabilidade. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.