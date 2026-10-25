Segundo turno tem menos filas e votação mais rápida no ES

O segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25), começou com um cenário diferente do registrado no primeiro turno, no último dia 4, no Espírito Santo. Com um número menor de candidatos na urna — para governador e presidente — e, consequentemente, um tempo de votação reduzido, os eleitores capixabas encontraram seções mais vazias, fluxo rápido e filas menores ao longo da manhã.





A mudança de ritmo, com mais agilidade, chamou a atenção em zonas eleitorais que haviam sido pontos críticos no 1º turno. No Colégio Marista e na Escola SEB, ambos em Vila Velha, o movimento foi grande, mas as filas andavam de forma mais rápida, não ultrapassando 10 minutos de espera.