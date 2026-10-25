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Eleições 2026

Segundo turno tem menos filas e votação mais rápida no ES

Cenário na manhã deste domingo (25) foi diferente do registrado no 1º turno, quando eleitores enfrentaram até 3 horas de espera

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 13:50

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

25 out 2026 às 13:50

O segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25), começou com um cenário diferente do registrado no primeiro turno, no último dia 4, no Espírito Santo. Com um número menor de candidatos na urna — para governador e presidente — e, consequentemente, um tempo de votação reduzido, os eleitores capixabas encontraram seções mais vazias, fluxo rápido e filas menores ao longo da manhã.


A mudança de ritmo, com mais agilidade, chamou a atenção em zonas eleitorais que haviam sido pontos críticos no 1º turnoNo Colégio Marista e na Escola SEB, ambos em Vila Velha, o movimento foi grande, mas as filas andavam de forma mais rápida, não ultrapassando 10 minutos de espera.

Corredores bem tranquilos na escola Novo Milênio, na Praia de Itaparica, em Vila Velha
Corredores bem tranquilos na Novo Milênio, na Praia de Itaparica, em Vila Velha Caroline Freitas

O mesmo cenário foi verificado em locais da Serra, como no CMEI Creche Penélope, em Jardim Limoeiro. O eleitor Giancarlo Nascimento (56) relatou que, mesmo com chuvas e muitas pessoas na CMEI, não teve dificuldades com filas e elogiou a organização.


Outros locais de votação em que houve movimentação tranquila e pouca espera foram a EEEFM Geraldo Vargas Nogueira, em Colatina; o CMEI Lizandre Ignês Carpanedo do Carmo, em Vitória; a Faculdade Novo Milênio e o Colégio São José, em Vila Velha; e a EMEF Altair Sequeira Costa, na Serra.

CMEI Lizandre Ignês Carpanedo do Carmo (antigo Rubens), no bairro Jardim Camburi, em Vitória
CMEI Lizandre Ignês Carpanedo do Carmo (antigo Rubens), no bairro Jardim Camburi, em Vitória Álvaro Guaresqui

Já na EEEM Guarapari, localizada no centro da cidade, eleitores registraram esperas de mais de 20 minutos e filas longas.


A expectativa da Justiça Eleitoral é que o ritmo de votação permaneça ágil em todo o Estado até as 17h, momento em que os portões serão fechados e a apuração dos votos terá início. A média de tempo votação para este segundo turno é de, aproximidamente, um minuto.


No dia 4 de outubro, a espera gerou reclamações em diversos bairros, como Laranjeiras, na Serra, onde eleitores relataram até 3 horas de fila. Em Cariacica, locais como a Escola Ary Parreiras e o CMEI Tarcílio Montanari registraram demoras superiores a 2 horas, influenciadas pelo esquecimento da "colinha". O atendimento preferencial também foi alvo de críticas.

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