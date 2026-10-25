Almoço prático: 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia

Corte as abobrinhas em rodelas grossas e distribua em uma assadeira untada com 1 colher de sopa de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Em uma tigela, misture o azeite restante, o alho, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o filé de salmão sobre as abobrinhas e espalhe a mistura de temperos por toda a superfície do peixe. Distribua o endro por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até o salmão ficar cozido e levemente dourado e as abobrinhas ficarem macias. Retire do forno e sirva em seguida.