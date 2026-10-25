Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pratos assados

Almoço prático: 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia

Com ingredientes acessíveis e combinações variadas, essas preparações ajudam a diversificar o cardápio sem precisar abrir mão do sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 14:00

Macarrão de forno (Imagem: Food is Love | Shutterstock)
Macarrão de forno Crédito: Imagem: Food is Love | Shutterstock

Na hora de preparar o almoço, algumas escolhas ajudam a deixar a refeição mais saborosa sem complicar a rotina. As receitas de forno, por exemplo, são uma ótima alternativa para variar o cardápio, combinar diferentes ingredientes e explorar novas formas de preparar os alimentos. Além disso, dependendo dos itens utilizados, é possível reduzir o uso de óleo e apostar em pratos mais nutritivos e equilibrados.

A seguir, confira 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia!

1. Macarrão de forno

Ingredientes

Massa

  • 400 g de macarrão rigatoni
  • Água para cozinhar
  • Sal a gosto

Molho à bolonhesa

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 400 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 800 g de tomate pelado cortado em pedaços
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 pitada de açúcar
  • Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • Orégano a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione duas colheres de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve.

Molho à bolonhesa

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços, até dourar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o tomate pelado e uma pitada de açúcar. Misture e cozinhe em fogo baixo por 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Desligue o fogo e misture o manjericão. Misture o macarrão cozido ao molho.

Finalização

Transfira o macarrão para um refratário, distribua a muçarela por cima e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, até que o queijo derreta e fique levemente dourado. Retire do forno, decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Arroz de forno com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 200 g de milho-verde escorrido
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 200 g de creme de leite
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture.

Em um recipiente, misture o arroz cozido com o refogado de frango e o cheiro-verde. Transfira para um refratário e espalhe uniformemente. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Couve-flor gratinada

Ingredientes

  • 1 couve-flor média
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 200 g de creme de leite
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Separe a couve-flor em floretes. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e cozinhe os floretes de couve-flor por cerca de 5 minutos, até ficarem levemente macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente a farinha de trigo. Mexa por cerca de 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Acrescente o creme de leite, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e misture bem.

Distribua os floretes de couve-flor em um refratário e cubra com o molho branco. Espalhe a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Salmão assado com abobrinha (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Salmão assado com abobrinha Crédito: Imagem: from my point of view | Shutterstock

4. Salmão assado com abobrinha

Ingredientes

  • 600 g de filé de salmão
  • 2 abobrinhas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal, endro e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas em rodelas grossas e distribua em uma assadeira untada com 1 colher de sopa de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Em uma tigela, misture o azeite restante, o alho, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o filé de salmão sobre as abobrinhas e espalhe a mistura de temperos por toda a superfície do peixe. Distribua o endro por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até o salmão ficar cozido e levemente dourado e as abobrinhas ficarem macias. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Frango assado com legumes

Ingredientes

  • 4 sobrecoxas de frango
  • 2 batatas cortadas em pedaços
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em pedaços
  • 1 cebola cortada em pétalas
  • 3 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal, pimenta-do-reino moída e ramos de alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas de frango com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Em uma assadeira, distribua as batatas, a cenoura, a abobrinha e a cebola. Disponha as sobrecoxas de frango por cima e espalhe os ramos de alecrim. Regue os legumes com o tempero restante do recipiente.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 a 60 minutos, virando os legumes na metade do tempo, até que o frango esteja completamente cozido e dourado e os vegetais estejam macios. Retire do forno e sirva em seguida.

Veja Também 

Imagem de destaque

Almoço saudável: 5 receitas proteicas para fazer no forno

Imagem de destaque

Omelete de forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Maionese de forno

Maionese de forno é uma opção para acompanhar carnes e assados; veja receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Registro de tempo fechado na região da Rodovia do Contorno
Chuva forte, raios e ventos atingem cidades do ES
Sistema de ônibus municipal de Salvador, na Bahia
Ministério da Justiça identifica falhas no transporte em 8 estados no 2º turno
Local de votação do cadeirante
Cadeirante não consegue votar por falta de acessibilidade na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.