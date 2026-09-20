Maionese de forno é uma opção para acompanhar carnes e assados; veja receita

Que tal uma receita que surpreende todo mundo quando chega à mesa? Como dica para o fim de semana, a maionese de forno é gratinada e finalizada com batata palha bem crocante.





Cremosa e muito saborosa, ela é perfeita para acompanhar carnes, assados ou brilhar sozinha no almoço de domingo! Acompanhe as instruções de preparo a seguir.