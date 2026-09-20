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Fim de semana

Maionese de forno é uma opção para acompanhar carnes e assados; veja receita

Finalizado com uma camada generosa de batata palha, o prato rende em média quatro porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 09:00

Maionese de forno
Maionese de forno. Foto: Castelo Alimentos

Que tal uma receita que surpreende todo mundo quando chega à mesa? Como dica para o fim de semana, a maionese de forno é gratinada e finalizada com batata palha bem crocante. 


Cremosa e muito saborosa, ela é perfeita para acompanhar carnes, assados ou brilhar sozinha no almoço de domingo! Acompanhe as instruções de preparo a seguir. 

Maionese de forno

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 50 minutos

Nível de dificuldade: fácil


Ingredientes:


  • 1 cenoura grande cozida, cortada em cubinhos
  • 2 batatas médias cozidas, cortada em cubinhos
  • 1 xícara (chá) de ervilhas frescas, cozidas
  • 1 lata de milho verde, cozido no vapor
  • 4 colheres (sopa) de azeitonas verdes sem caroço
  • 2 xícaras (chá) de maionese 
  • 1 caixinha de creme de leite (200g)
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 ovo
  • Para finalizar: 2 xícaras (chá) de batata palha fina


Modo de preparo:


  1. Em uma tigela, misture a cenoura, a batata, a ervilha, o milho verde e as azeitonas verdes até incorporar bem. Em outro recipiente, bata levemente o ovo com um batedor de arame e junte a maionese, o creme de leite e o sal, misturando até formar um creme homogêneo. 
  2. Adicione esse creme aos vegetais, mexa delicadamente e transfira para um refratário. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada. 
  3. Retire do forno, finalize com batata palha e sirva em seguida.

Fonte: Castelo Alimentos. Clique aqui para ver mais receitas

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