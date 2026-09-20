Maionese de forno é uma opção para acompanhar carnes e assados; veja receita

Que tal uma receita que surpreende todo mundo quando chega à mesa? Como dica para o fim de semana, a maionese de forno é gratinada e finalizada com batata palha bem crocante.
Cremosa e muito saborosa, ela é perfeita para acompanhar carnes, assados ou brilhar sozinha no almoço de domingo! Acompanhe as instruções de preparo a seguir.
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível de dificuldade: fácil
Ingredientes:
- 1 cenoura grande cozida, cortada em cubinhos
- 2 batatas médias cozidas, cortada em cubinhos
- 1 xícara (chá) de ervilhas frescas, cozidas
- 1 lata de milho verde, cozido no vapor
- 4 colheres (sopa) de azeitonas verdes sem caroço
- 2 xícaras (chá) de maionese
- 1 caixinha de creme de leite (200g)
- 1 colher (chá) de sal
- 1 ovo
- Para finalizar: 2 xícaras (chá) de batata palha fina
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture a cenoura, a batata, a ervilha, o milho verde e as azeitonas verdes até incorporar bem. Em outro recipiente, bata levemente o ovo com um batedor de arame e junte a maionese, o creme de leite e o sal, misturando até formar um creme homogêneo.
- Adicione esse creme aos vegetais, mexa delicadamente e transfira para um refratário. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada.
- Retire do forno, finalize com batata palha e sirva em seguida.