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CBN e as Dicas do Chef

Saborosa e colorida: maionese enformada é a dica da semana!

Ideal para ser servida como acompanhamento

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 12:11

Publicado em 

06 abr 2024 às 12:11
Salada de maionese com legumes: produto é campeão de gastroenterite, principalmente no verão
Salada de maionese com legumes pode ser servida como na foto ou em formas redondas, quadradas, etc Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista e Chef Juarez Campos ensina uma receita de maionese enformada. Ideal para ser servida como acompanhamento, o prato combina com qualquer ocasião e traz aquele toque especial para a mesa. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MAIONESE - 11.05s - 06-04-24
A RECEITA: Maionese Enformada
Ingredientes:
  • 1 cenoura em cubos
  • 2 batatas em cubos
  • 2 mandioquinhas picadas
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 1 xícara de chá de ervilha em conserva escorrida
  • 1 maçã verde picada
  • Suco de ½ limão
  • 1 xícara de chá de maionese
  • ½ xícara de chá de creme de leite
  • Sal a gosto
  • 1 envelope de gelatina em pó sem sabor incolor
  • 3 ovos cozidos
  • Folhas de salsinha e azeitonas pretas em rodelas para decorar
Preparo:
  • Cozinhe a cenoura, a batata, a mandioquinha e a vagem no vapor por 5 minutos ou até ficarem al dente.
  • Despeje em uma tigela, adicione a ervilha e a maçã regada com o suco de limão.
  • Em outra tigela, misture a maionese, o creme de leite e tempere com sal.
  • Junte a gelatina preparada conforme as informações da embalagem e misture.
  • Acrescente os legumes, misture e coloque em uma forma de bolo inglês de 27cm com filme plástico.
  • Disponha ovos, meio maionese, afundando levemente com filme plástico e leve a geladeira.
  • Desenforme em uma travessa

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