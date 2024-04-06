Saborosa e colorida: maionese enformada é a dica da semana!

Salada de maionese com legumes pode ser servida como na foto ou em formas redondas, quadradas, etc

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista e Chef Juarez Campos ensina uma receita de maionese enformada. Ideal para ser servida como acompanhamento, o prato combina com qualquer ocasião e traz aquele toque especial para a mesa. Ouça a conversa completa!