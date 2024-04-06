Saborosa e colorida: maionese enformada é a dica da semana!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista e Chef Juarez Campos ensina uma receita de maionese enformada. Ideal para ser servida como acompanhamento, o prato combina com qualquer ocasião e traz aquele toque especial para a mesa. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MAIONESE - 11.05s - 06-04-24
A RECEITA: Maionese Enformada
Ingredientes:
- 1 cenoura em cubos
- 2 batatas em cubos
- 2 mandioquinhas picadas
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 1 xícara de chá de ervilha em conserva escorrida
- 1 maçã verde picada
- Suco de ½ limão
- 1 xícara de chá de maionese
- ½ xícara de chá de creme de leite
- Sal a gosto
- 1 envelope de gelatina em pó sem sabor incolor
- 3 ovos cozidos
- Folhas de salsinha e azeitonas pretas em rodelas para decorar
- Cozinhe a cenoura, a batata, a mandioquinha e a vagem no vapor por 5 minutos ou até ficarem al dente.
- Despeje em uma tigela, adicione a ervilha e a maçã regada com o suco de limão.
- Em outra tigela, misture a maionese, o creme de leite e tempere com sal.
- Junte a gelatina preparada conforme as informações da embalagem e misture.
- Acrescente os legumes, misture e coloque em uma forma de bolo inglês de 27cm com filme plástico.
- Disponha ovos, meio maionese, afundando levemente com filme plástico e leve a geladeira.
- Desenforme em uma travessa