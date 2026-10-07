Almoço saudável: 5 receitas proteicas para fazer no forno

Incluir boas fontes de proteína nas refeições do dia a dia ajuda a deixar o prato mais completo e nutritivo. Presente em alimentos como frango, outras carnes, peixes e vegetais, esse nutriente contribui para a manutenção dos músculos, a saciedade e o bom funcionamento do organismo. Esses ingredientes também permitem preparar pratos saborosos e práticos que podem compor uma alimentação equilibrada. Para facilitar a rotina e variar o cardápio, as receitas proteicas feitas no forno são uma boa opção.