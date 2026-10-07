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Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas proteicas para fazer no forno

Frango, carnes, peixes e vegetais podem ganhar diferentes combinações em preparos feitos no forno
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 12:55

Batata-doce roxa recheada com grão-de-bico crocante (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)
Batata-doce roxa recheada com grão-de-bico crocante Crédito: Imagem: JeniFoto | Shutterstock

Incluir boas fontes de proteína nas refeições do dia a dia ajuda a deixar o prato mais completo e nutritivo. Presente em alimentos como frango, outras carnes, peixes e vegetais, esse nutriente contribui para a manutenção dos músculos, a saciedade e o bom funcionamento do organismo. Esses ingredientes também permitem preparar pratos saborosos e práticos que podem compor uma alimentação equilibrada. Para facilitar a rotina e variar o cardápio, as receitas proteicas feitas no forno são uma boa opção.

A seguir, confira 5 receitas proteicas para fazer no forno!

1. Batata-doce roxa recheada com grão-de-bico crocante

Ingredientes

Batatas

  • 2 batatas-doces roxas grandes
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e coentro a gosto
  • Azeite para untar

Grão-de-bico

  • 250 g de grão-de-bico cozido
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de páprica
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de iogurte

  • 150 g de iogurte natural
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1 pitada de sal
  • 1 dente de alho pequeno amassado

Molho de tahine

  • 3 colheres de sopa de tahine
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Batatas

Lave as batatas-doces em água corrente, seque-as e faça alguns furos na casca com um garfo. Pincele com 1 colher de sopa de azeite e tempere com sal. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 70 minutos, ou até ficarem macias por dentro.

Grão-de-bico

Misture o grão-de-bico com o azeite, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe em uma assadeira e leve ao forno a 200 °C por 35 minutos, mexendo algumas vezes durante o processo, até dourar e ficar crocante.

Molho de iogurte e tahine

Misture o iogurte, o suco de limão, o sal e o alho até obter um molho homogêneo. Reserve. Para o molho de tahine, misture o tahine, o suco de limão e o sal. Acrescente a água aos poucos, mexendo até obter um molho cremoso.

Montagem

Retire as batatas do forno e faça uma tampa no sentido do comprimento. Abra delicadamente e retire parte da polpa com uma colher para abrir espaço. Cubra com o grão-de-bico crocante e regue com o molho de iogurte e o molho de tahine. Finalize com coentro fresco e sirva em seguida.

2. Quibe de forno proteico

Ingredientes

Quibe

  • 250 g de trigo para quibe
  • 500 g de patinho moído
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para hidratar o trigo
  • Azeite para untar

Recheio

  • 250 g de ricota amassada
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Quibe

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água e deixe hidratar por 30 minutos. Depois, escorra e esprema bem com as mãos para retirar o excesso de líquido. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre por cerca de 3 minutos, até murchar. Transfira para uma tigela, misture com a ricota, o sal e a pimenta-do-reino e reserve.

Montagem e finalização

Em um recipiente grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa uniforme. Divida a mistura em duas partes. Em uma assadeira untada com azeite, espalhe metade da massa e pressione para formar uma camada uniforme.

Distribua o recheio de ricota e espinafre por cima, deixando uma pequena borda livre. Cubra com o restante da massa e pressione delicadamente para fechar o recheio. Faça cortes superficiais na parte de cima, formando quadrados ou losangos, e pincele com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Almôndegas de frango com aveia ao molho de tomate

Ingredientes

Almôndegas

  • 500 g de peito de frango moído
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Molho

  • 2 xícaras de chá de tomate triturado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1/2 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Almôndegas

Em um recipiente, misture o frango moído, a aveia, o ovo, a cebola, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa uniforme. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, modele pequenas porções no formato de almôndegas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente o tomate triturado, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire as almôndegas do forno e sirva com o molho de tomate.

Peixe assado com batatas, tomate-cereja e azeitonas (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock)
Peixe assado com batatas, tomate-cereja e azeitonas Crédito: Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock

4. Peixe assado com batatas, tomate-cereja e azeitonas

Ingredientes

  • 800 g de peixe limpo
  • 700 g de batatas cortadas em pedaços
  • 250 g de tomates-cereja
  • 100 g de azeitonas pretas
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 15 minutos para absorver os sabores. Enquanto isso, cozinhe as batatas em uma panela com água e sal por 8 minutos, escorra e transfira para uma tigela. Acrescente o restante do alho, o orégano, 2 colheres de sopa de azeite e pimenta-do-reino e misture delicadamente.

Disponha as batatas, os tomates-cereja e as azeitonas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire a assadeira do forno e coloque o peixe sobre as batatas. Regue com o restante do azeite e leve novamente ao forno por 15 minutos, ou até o peixe ficar cozido e macio. Retire do forno, salpique a salsinha e regue com o suco de limão. Sirva em seguida.

5. Bolinho de quinoa com frango e legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de quinoa cozida
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
  • 2 ovos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a quinoa, o frango, a cenoura, a abobrinha, os ovos, a cebola, a salsinha e a aveia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até obter uma massa uniforme. Por último, acrescente o fermento e mexa delicadamente.

Modele porções da massa no formato de bolinhos e disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Retire do forno e sirva em seguida.

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