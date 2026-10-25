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Eleições 2026

Superlive analisa a apuração e o resultado do segundo turno no ES e no país; acompanhe

O eleitor capixaba pode acompanhar o programa especial pela CBN Vitória, por A Gazeta e pelas redes sociais do portal e da rádio

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 16:45

Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 

25 out 2026 às 16:45

Assim como no primeiro turno, a partir das 17 horas, o eleitor capixaba pode acompanhar, pela CBN Vitória, A Gazeta e pelas redes sociais do portal e da rádio uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados e os bastidores das eleições, do início ao fim da apuração.


O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.


“É um momento muito rico da cobertura, quando temos informações em primeira mão o tempo todo, e os colunistas, em contato com suas fontes, trazem o que há de melhor em termos conjunturais a partir dos resultados das urnas”, afirma o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.


Também a partir das 17h, A Gazeta trará a marcha da apuração dos votos para presidente e governador, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)


Desde o começo do dia, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, de olho em todo o processo eleitoral do início ao fim. Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem esteve a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação, com uma cobertura em tempo real dos fatos.

Para conferir o conteúdo completo da cobertura de eleições de A Gazeta, com serviços,  informações do processo eleitoral e movimentação política no Estado, é só acessar a página especial de Eleições 2026.

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