Superlive analisa a apuração e o resultado do segundo turno no ES e no país; acompanhe

Assim como no primeiro turno, a partir das 17 horas, o eleitor capixaba pode acompanhar, pela CBN Vitória, A Gazeta e pelas redes sociais do portal e da rádio uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados e os bastidores das eleições, do início ao fim da apuração.
O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.
“É um momento muito rico da cobertura, quando temos informações em primeira mão o tempo todo, e os colunistas, em contato com suas fontes, trazem o que há de melhor em termos conjunturais a partir dos resultados das urnas”, afirma o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
Também a partir das 17h, A Gazeta trará a marcha da apuração dos votos para presidente e governador, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Leia mais sobre Eleições: