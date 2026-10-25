Superlive analisa a apuração e o resultado do segundo turno no ES e no país; acompanhe

Assim como no primeiro turno, a partir das 17 horas, o eleitor capixaba pode acompanhar, pela CBN Vitória, A Gazeta e pelas redes sociais do portal e da rádio uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados e os bastidores das eleições, do início ao fim da apuração.





O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.





“É um momento muito rico da cobertura, quando temos informações em primeira mão o tempo todo, e os colunistas, em contato com suas fontes, trazem o que há de melhor em termos conjunturais a partir dos resultados das urnas”, afirma o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.





Também a partir das 17h, A Gazeta trará a marcha da apuração dos votos para presidente e governador, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





A Gazeta preparou uma cobertura especial das Desde o começo do dia,preparou uma cobertura especial das Eleições 2026 , de olho em todo o processo eleitoral do início ao fim. Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem esteve a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação, com uma cobertura em tempo real dos fatos



