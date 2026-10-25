Capixaba relata clima de festa durante votação em Paris

Neste domingo (25) de segundo turno das eleições, capixabas que vivem fora do Brasil também foram às urnas. Um deles é Lucas Passos, de Cariacica, que mora em Paris desde 2023 e votou na capital francesa.
Lucas se mudou para a França para fazer mestrado em Psicologia e hoje trabalha na área da educação. Ele conta que a transferência do título eleitoral para o exterior foi mais simples do que esperava.
“O processo de transferência foi bem simples e totalmente on-line, pelo aplicativo. Enviei o comprovante de residência e, em poucas semanas, recebi a confirmação.”
Segundo Lucas, o cenário no centro da capital francesa neste domingo lembrava um pedaço do Brasil. No primeiro turno, ele enfrentou cerca de três horas de fila para votar. Já no segundo, a espera caiu para aproximadamente 15 minutos. O que mais chamou a atenção, porém, foi o clima criado pelos brasileiros nos arredores do local de votação.
"Tinha gente vendendo salgadinhos, feijoada, pão de queijo e até um espaço para acolher as crianças enquanto os pais votavam. Na aglomeração, o pessoal cantava e tocava instrumentos. Apesar de estar cercado por prédios europeus, me senti tomado por um clima bem brasileiro, com aquele calor que a gente transmite quando compartilha momentos juntos."
A mobilização da comunidade brasileira também chamou a atenção do capixaba. Segundo ele, circulou pela internet um formulário em que brasileiros que moram em Paris se disponibilizaram a acolher eleitores vindos de outras regiões da França.
"Como há apenas dois locais de votação aqui, o deslocamento e a hospedagem ficam caros”, explica Lucas, ressaltando a realidade de pessoas que só conseguiram votar em trânsito graças a essa rede de apoio.
Para acompanhar a apuração, a programação já estava definida: Lucas se reuniu com outros brasileiros em um bar próximo de casa, onde o proprietário disponibilizou a televisão.
“Vi que tem vários outros lugares transmitindo e até festas pela cidade para acompanhar o resultado”, finaliza.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.