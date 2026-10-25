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Eleições 2026

Capixaba relata clima de festa durante votação em Paris

Morador de Cariacica que vive na França desde 2023 enfrentou fila de 15 minutos no segundo turno e destacou mobilização da comunidade brasileira

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 17:15

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

25 out 2026 às 17:15

Neste domingo (25) de segundo turno das eleições, capixabas que vivem fora do Brasil também foram às urnas. Um deles é Lucas Passos, de Cariacica, que mora em Paris desde 2023 e votou na capital francesa.


Lucas se mudou para a França para fazer mestrado em Psicologia e hoje trabalha na área da educação. Ele conta que a transferência do título eleitoral para o exterior foi mais simples do que esperava.


“O processo de transferência foi bem simples e totalmente on-line, pelo aplicativo. Enviei o comprovante de residência e, em poucas semanas, recebi a confirmação.”


Segundo Lucas, o cenário no centro da capital francesa neste domingo lembrava um pedaço do Brasil. No primeiro turno, ele enfrentou cerca de três horas de fila para votar. Já no segundo, a espera caiu para aproximadamente 15 minutos. O que mais chamou a atenção, porém, foi o clima criado pelos brasileiros nos arredores do local de votação.


"Tinha gente vendendo salgadinhos, feijoada, pão de queijo e até um espaço para acolher as crianças enquanto os pais votavam. Na aglomeração, o pessoal cantava e tocava instrumentos. Apesar de estar cercado por prédios europeus, me senti tomado por um clima bem brasileiro, com aquele calor que a gente transmite quando compartilha momentos juntos."

Brasileiros votam na França em clima de festa.
Brasileiros votam na França em clima de festa. Foto: Lucas Passos

A mobilização da comunidade brasileira também chamou a atenção do capixaba. Segundo ele, circulou pela internet um formulário em que brasileiros que moram em Paris se disponibilizaram a acolher eleitores vindos de outras regiões da França. 


"Como há apenas dois locais de votação aqui, o deslocamento e a hospedagem ficam caros”, explica Lucas, ressaltando a realidade de pessoas que só conseguiram votar em trânsito graças a essa rede de apoio.


Para acompanhar a apuração, a programação já estava definida: Lucas se reuniu com outros brasileiros em um bar próximo de casa, onde o proprietário disponibilizou a televisão. 


“Vi que tem vários outros lugares transmitindo e até festas pela cidade para acompanhar o resultado”, finaliza.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

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