Eleições 2026 · 2º turno · Resultado final

Resultado do 2º turno para governador do Espírito Santo

O resultado da votação de 25 de outubro na disputa entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço pelo governo do Estado.

O resultado Pazolini e Ferraço frente a frente Votos e percentual de cada um, lado a lado, com todas as urnas capixabas apuradas.

A noite da apuração Como o placar evoluiu na apuração Cada ponto é um retrato da apuração. A curva mostra como a diferença entre os dois candidatos ao governo mudou à medida que as urnas foram apuradas, e se houve troca na liderança.

