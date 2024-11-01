Eleições 2026 · 2º turno · Resultado final
O resultado da votação de 25 de outubro na disputa entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço pelo governo do Estado.
O resultado
Votos e percentual de cada um, lado a lado, com todas as urnas capixabas apuradas.
A noite da apuração
Cada ponto é um retrato da apuração. A curva mostra como a diferença entre os dois candidatos ao governo mudou à medida que as urnas foram apuradas, e se houve troca na liderança.
Na sua cidade
Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem foi o mais votado para governador em cada um dos 78 municípios capixabas.