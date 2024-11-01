Eleições 2026 · Ao vivo

Apuração para Presidente

Resultados da disputa presidencial em todo o Brasil e no Espírito Santo, atualizados automaticamente conforme o TSE divulga os boletins de urna.

Quem está na frente Posições de liderança A ordem dos candidatos conforme os votos são totalizados.

O placar Resultado em todo o Brasil O confronto entre os dois primeiros colocados, o mapa de quem lidera em cada Estado e a lista completa de candidatos.

No Espírito Santo Como o Estado está votando para presidente O mapa mostra quanto das urnas já foi apurado em cada município capixaba. O gráfico traz o desempenho dos candidatos no Espírito Santo.