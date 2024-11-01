Eleições 2026 · Ao vivo
Resultados da disputa presidencial em todo o Brasil e no Espírito Santo, atualizados automaticamente conforme o TSE divulga os boletins de urna.
Quem está na frente
A ordem dos candidatos conforme os votos são totalizados.
O placar
O confronto entre os dois primeiros colocados, o mapa de quem lidera em cada Estado e a lista completa de candidatos.
No Espírito Santo
O mapa mostra quanto das urnas já foi apurado em cada município capixaba. O gráfico traz o desempenho dos candidatos no Espírito Santo.
Na sua cidade
Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem lidera e quanto já foi apurado em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo.