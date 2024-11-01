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Eleições 2026 · Ao vivo

Apuração para Presidente

Resultados da disputa presidencial em todo o Brasil e no Espírito Santo, atualizados automaticamente conforme o TSE divulga os boletins de urna.

Quem está na frente

Posições de liderança

A ordem dos candidatos conforme os votos são totalizados.

O placar

Resultado em todo o Brasil

O confronto entre os dois primeiros colocados, o mapa de quem lidera em cada Estado e a lista completa de candidatos.

No Espírito Santo

Como o Estado está votando para presidente

O mapa mostra quanto das urnas já foi apurado em cada município capixaba. O gráfico traz o desempenho dos candidatos no Espírito Santo.

Na sua cidade

Presidente, município por município

Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem lidera e quanto já foi apurado em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo.