Eleições 2026 · 1º turno · Resultado final
O resultado final da votação de 4 de outubro para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa.
A disputa pelas duas vagas
Votos e percentuais de cada candidato, em ordem. Use a busca por nome para achar um candidato direto.
Na sua cidade
Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem foi o mais votado para o Senado em cada um dos 78 municípios capixabas.
A corrida pela Câmara
Votos e percentual de cada candidato a deputado federal, em ordem. Use a busca por nome para achar um candidato direto.
A corrida pela Assembleia
Mesma navegação da lista acima: use a busca por nome para achar um candidato direto.