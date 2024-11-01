Eleições 2026 · 1º turno · Resultado final

Senadores e deputados eleitos no Espírito Santo

O resultado final da votação de 4 de outubro para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa.

Senado

A disputa pelas duas vagas Todos os candidatos ao Senado Votos e percentuais de cada candidato, em ordem. Use a busca por nome para achar um candidato direto.

Na sua cidade Senado, município por município Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem foi o mais votado para o Senado em cada um dos 78 municípios capixabas.

Deputado Federal

A corrida pela Câmara Candidatos a deputado federal Votos e percentual de cada candidato a deputado federal, em ordem. Use a busca por nome para achar um candidato direto.

Deputado Estadual