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Eleições 2026 · 1º turno · Resultado final

Senadores e deputados eleitos no Espírito Santo

O resultado final da votação de 4 de outubro para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa.

Senado

A disputa pelas duas vagas

Todos os candidatos ao Senado

Votos e percentuais de cada candidato, em ordem. Use a busca por nome para achar um candidato direto.

Na sua cidade

Senado, município por município

Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem foi o mais votado para o Senado em cada um dos 78 municípios capixabas.

Deputado Federal

A corrida pela Câmara

Candidatos a deputado federal

Votos e percentual de cada candidato a deputado federal, em ordem. Use a busca por nome para achar um candidato direto.

Deputado Estadual

A corrida pela Assembleia

Candidatos a deputado estadual

Mesma navegação da lista acima: use a busca por nome para achar um candidato direto.

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