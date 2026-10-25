Ministério da Justiça identifica falhas no transporte em 8 estados no 2º turno

BRASÍLIA - O Ministério da Justiça identificou falhas em oito estados na oferta de transporte para os eleitores neste domingo (25), no segundo turno das eleições. São eles: Bahia, São Paulo, Piauí, Sergipe, Pará, Alagoas, Rio de Janeiro e Paraíba.





As informações são do setor de inteligência do Ministério da Justiça, segundo informações obtidas pela reportagem. Em todos esses casos, o Ministério da Justiça obteve informações de órgãos públicos locais, como Ministério Público Eleitoral, agência reguladora estadual ou órgão gestor do transporte.





A secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que não há qualquer ocorrência por falta de ônibus nos municípios do Estado.





O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) da Bahia mandou a Polícia Federal prender o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, após o PT pedir a detenção por falta de ônibus em circulação na cidade no dia da eleição.





A Prefeitura de Salvador informou que o secretário Pablo Souza está em Paris, na França, em uma missão oficial a convite do governo francês. Ele retorna nesta segunda-feira (26) e vai se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos.





Em outra ação judicial, a federação também pediu a prisão em flagrante do prefeito Bruno Reis (União Brasil), aliado de Flávio Bolsonaro (PL). O pedido, contudo, ainda não foi avaliado pela Justiça.





O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), também determinou que o TRE-BA informe sobre ocorrências de faltas de ônibus. A determinação é de que as informações sejam enviadas à presidência do TSE para "ciência e adoção das providências que entender cabíveis".