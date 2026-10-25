Cadeirante não consegue votar por falta de acessibilidade na Serra

Um cadeirante não conseguiu votar devido à falta de acessibilidade na rua onde fica a EEEF Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa, em Manguinhos, na Serra. O caso aconteceu na manhã deste domingo (25), marcado pelo segundo turno das Eleições 2026.
Rodrigo Thiengo Teixeira contou à reportagem de A Gazeta que, no momento da transferência eleitoral, o local havia sido indicado como acessível para pessoas com deficiêncis (PcD). Imagens mostram as condições da Rua 22 de abril, que não é asfaltada e apresentava diversos bolsões d'água no acesso à calçada que leva à escola. Rodrigo também afirmou que não havia vagas especiais de estacionamento.
Ele criticou as condições de acesso para pessoas como mobilidade reduzida. "Na minha humilde opinião de quase 30 anos como cadeirante, acredito que essa zona não seja mais usada para pessoas com mobilidade reduzida", disse.
Procurado pela reportagem, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a responsabilidade pelo acesso ao local é da Prefeitura da Serra.
A Secretaria de Obras do município afirmou que a região de Manguinhos possui particularidades relacionadas à conservação ambiental e à mobilidade. Sobre o acesso à escola, a pasta informou que o caso será analisado, considerando as características da via e as alternativas possíveis para garantir condições adequadas de circulação a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
“A Secretaria destaca a importância de avaliar as condições específicas do local para identificar as medidas técnicas necessárias à melhoria da acessibilidade”, informou.