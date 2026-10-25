AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Manguinhos

Cadeirante não consegue votar por falta de acessibilidade na Serra

Rua de acesso à escola em Manguinhos não é asfaltada e tinha bolsões d’água; prefeitura diz que situação será analisada

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 17:30

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

25 out 2026 às 17:30

Um cadeirante não conseguiu votar devido à falta de acessibilidade na rua onde fica a EEEF Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa, em Manguinhos, na Serra. O caso aconteceu na manhã deste domingo (25), marcado pelo segundo turno das Eleições 2026.


Rodrigo Thiengo Teixeira contou à reportagem de A Gazeta que, no momento da transferência eleitoral, o local havia sido indicado como acessível para pessoas com deficiêncis (PcD). Imagens mostram as condições da Rua 22 de abril, que não é asfaltada e apresentava diversos bolsões d'água no acesso à calçada que leva à escola. Rodrigo também afirmou que não havia vagas especiais de estacionamento.

Local de votação do cadeirante
Local de votação do cadeirante Leitor | A Gazeta

Ele criticou as condições de acesso para pessoas como mobilidade reduzida. "Na minha humilde opinião de quase 30 anos como cadeirante, acredito que essa zona não seja mais usada para pessoas com mobilidade reduzida", disse.


Procurado pela reportagem, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a responsabilidade pelo acesso ao local é da Prefeitura da Serra. 


A Secretaria de Obras do município afirmou que a região de Manguinhos possui particularidades relacionadas à conservação ambiental e à mobilidade. Sobre o acesso à escola, a pasta informou que o caso será analisado, considerando as características da via e as alternativas possíveis para garantir condições adequadas de circulação a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.


“A Secretaria destaca a importância de avaliar as condições específicas do local para identificar as medidas técnicas necessárias à melhoria da acessibilidade”, informou.

Veja Também 

A Gazeta e CBN Vitória vão fazer cobertura especial no dia das eleições

Superlive analisa a apuração e o resultado do segundo turno no ES e no país; acompanhe

CMEI Lizandre Ignês Carpanedo do Carmo (antigo Rubens), no bairro Jardim Camburi, em Vitória

Segundo turno tem menos filas e votação mais rápida no ES

O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), chega para votar neste domingo (25)

Lorenzo Pazolini vota em Vitória e afirma ter "expectativa muito positiva"

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Manguinhos Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O Colégio Marista de Vila Velha estava fechado por volta das 18h15 deste domingo (25)
TSE determina que votação seja estendida até 19h apenas em urnas ainda abertas
Eleitores votam na EMEF Celso Ribeiro Leite Filho, no bairro da Bela Vista, durante o segundo turno das Eleições 2026.
Prorrogação de votação causa confusão com urnas fechadas e seções já apuradas pelo país
Parte de marquise desaba no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim
Parte de marquise desaba no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.