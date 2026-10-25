Cadeirante não consegue votar por falta de acessibilidade na Serra

Ele criticou as condições de acesso para pessoas como mobilidade reduzida. "Na minha humilde opinião de quase 30 anos como cadeirante, acredito que essa zona não seja mais usada para pessoas com mobilidade reduzida", disse.





Procurado pela reportagem, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a responsabilidade pelo acesso ao local é da Prefeitura da Serra.





A Secretaria de Obras do município afirmou que a região de Manguinhos possui particularidades relacionadas à conservação ambiental e à mobilidade. Sobre o acesso à escola, a pasta informou que o caso será analisado, considerando as características da via e as alternativas possíveis para garantir condições adequadas de circulação a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.





“A Secretaria destaca a importância de avaliar as condições específicas do local para identificar as medidas técnicas necessárias à melhoria da acessibilidade”, informou.