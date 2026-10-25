Famílias vão juntas às urnas no segundo turno no ES

O segundo turno das Eleições 2026 levou famílias às urnas neste domingo (25) no Espírito Santo, em um dia de votação que acabou sendo estendido até as 19h por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em locais acompanhados pela reportagem, o movimento foi mais tranquilo do que no primeiro turno, com eleitores chegando acompanhados de filhos, netos e pais para participar da escolha nas urnas.
A enfermeira Érika Caroline Ferreira da Silva, de 27 anos, levou as duas filhas para acompanhar a votação na Escola SEB, em Vila Velha. Eleitora desde os 16 anos, ela conta que faz questão de incluir as crianças no momento como uma forma de ensinar sobre a importância do voto e da democracia.
"A expectativa é por uma melhora, uma qualidade de vida melhor e um futuro melhor para as minhas filhas. Toda vez que eu venho votar, fico muito orgulhosa, porque lembro que outras pessoas já lutaram para que tivéssemos esse direito hoje. Por isso, trago minhas filhas para que elas vejam e tenham consciência de que votar com consciência é muito importante", afirma.
Mãe e filho também foram juntos à Escola da Ilha, na Praia do Canto, logo após a abertura dos portões. Aos 81 anos, a aposentada Luzia Corona já não é obrigada a votar, mas não abriu mão de ir às urnas. Ela estava acompanhada do filho, o professor Robson Zuccolotto, de 52 anos, e se emocionou ao falar sobre o momento.
"Estar com ele, num dia tão importante, é especial. Me sinto bem em fazer parte da democracia ao lado dele."
Robson também falou sobre a importância de acompanhar a atuação dos representantes depois das eleições. "É crucial vir aqui e exercer o voto de forma consciente, para nos anos seguintes seguir vigiando aquilo que os nossos representantes estão fazendo para o povo", pontuou.
No CMEI Creche Penélope, o advogado Yuri Almeida, de 26 anos, foi votar por volta das 11h20 acompanhado da namorada e do enteado. Para ele, a participação nas eleições exige também conhecer previamente as propostas apresentadas pelos candidatos.
"É muito importante exercer o papel da cidadania, não somente agora, mas para o futuro. Nós estamos cada vez mais diante de opiniões distintas, um mundo mais diverso, então é importante vir aqui e votar de forma coerente. O nosso papel é estudar as propostas em diferentes áreas, como saúde e educação, para ver quem pode nos representar da melhor forma", destacou Yuri.
No Colégio Salesiano, em Vitória, a aposentada Luci Rosângela Rogo, de 69 anos, levou menos de dez minutos para votar. Eleitora desde os 18 anos, ela destacou a importância da participação nas decisões políticas.
"O voto vai além das ideologias políticas e das palavras bonitas. Vai além de direita e esquerda. Esse é o nosso direito: cobrar o que foi prometido. No dia em que o povo descobrir que tem o poder nas mãos, vai entender a força que tem para decidir. É isso que estamos fazendo aqui. Certo ou errado, temos que respeitar o voto do povo", afirmou.
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prorrogação do horário de votação em duas horas em todo o Brasil, neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. Com a decisão, os eleitores terão até as 19h, pelo horário de Brasília, para comparecer às seções eleitorais e registrar seus votos.
A medida também se aplica ao Espírito Santo, onde o encerramento da votação estava previsto inicialmente para as 17h. Com a ampliação do prazo, a conclusão da votação e o início da apuração dos resultados poderão sofrer alterações.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.