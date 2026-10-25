Famílias vão juntas às urnas no segundo turno no ES

O segundo turno das Eleições 2026 levou famílias às urnas neste domingo (25) no Espírito Santo, em um dia de votação que acabou sendo estendido até as 19h por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em locais acompanhados pela reportagem, o movimento foi mais tranquilo do que no primeiro turno, com eleitores chegando acompanhados de filhos, netos e pais para participar da escolha nas urnas.





A enfermeira Érika Caroline Ferreira da Silva, de 27 anos, levou as duas filhas para acompanhar a votação na Escola SEB, em Vila Velha. Eleitora desde os 16 anos, ela conta que faz questão de incluir as crianças no momento como uma forma de ensinar sobre a importância do voto e da democracia.





"A expectativa é por uma melhora, uma qualidade de vida melhor e um futuro melhor para as minhas filhas. Toda vez que eu venho votar, fico muito orgulhosa, porque lembro que outras pessoas já lutaram para que tivéssemos esse direito hoje. Por isso, trago minhas filhas para que elas vejam e tenham consciência de que votar com consciência é muito importante", afirma.