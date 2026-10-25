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Norte capixaba

Mulher de 51 anos é encontrada morta em São Mateus

Publicado em

25 out 2026 às 17:23

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, na manhã deste domingo (25), no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Miltiar, o corpo estava em avançado estado de decomposição.


A causa da morte será apurada por peritos da Polícia Científica, na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Colatina

Publicado em 25/10/2026 às 13:53
Condutor embriagado e sem CNH é preso por matar homem em acidente em Colatina
Rômulo pilotava uma motocicleta quando ocorreu o acidente.
 Crédito: Acervo familiar | Leitor A Gazeta

Um motorista de 32 anos foi preso na BR 259 após um acidente no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, que terminou com a morte do motociclista Rômulo Damasceno Garcia dos Santos, de 30 anos, no sábado (24). O carro envolvido era um Chevrolet Corsa prata. O nome do condutor não foi divulgado.


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele também foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e sem Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.


Rômulo chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.


De acordo com a sobrinha da vítima, Kewry Fernandes, Rômulo deixa dois filhos, de um ano e nove meses e oito anos. Ele foi sepultado na manhã deste domingo (25), no Cemitério Parque dos Girassóis. 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro São Diogo II

Motociclista morre após atingir poste na Serra

Publicado em 25/10/2026 às 11:24
Motociclista de 27 anos morre após bater em poste na Serra
Motociclista de 27 anos morre após bater em poste na Serra Leitor A Gazeta

Um motociclista de 27 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após colidir contra um poste no final da noite de sábado (24), no bairro São Diogo II, na Serra. Segundo a Polícia Militar, ele não possuía habilitação.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motociclista no local.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Mulher e sobrinho de 2 anos são baleados em evento político em Pinheiros

Publicado em 25/10/2026 às 11:17
Hospital Municipal de Pinheiros
Vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Pinheiros Crédito: Wilson Rodrigues

Uma mulher de 22 anos e o sobrinho dela, de dois anos, foram baleados na noite deste sábado (24), durante um evento político em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal, no Centro da cidade.


À PM, a mulher contou que estava em um evento político quando sentiu o impacto do projétil, mas não ouviu disparos. As circunstâncias em que os dois foram atingidos não foram detalhadas.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Para preservar a apuração, a corporação não divulgou outras informações.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo número 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181. Segundo a Polícia Civil, o anonimato é garantido.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Bolão do ES leva R$ 60 mil na quina da Mega; prêmio acumulou e vai a R$ 300 milhões

Publicado em 25/10/2026 às 06:47

A Mega-Sena acumulou novamente e a premiação pode chegar a R$ 300 milhões na segunda-feira (26). No Espírito Santo, três apostas acertaram a quina. Duas, em Cariacica e Rio Bananal, fizeram um cartão simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 30.318. Já um bolão de Nova Venécia, com 18 cotas, fez um cartão com sete dezenas e vai receber R$ 60.636. o sorteio foi antecipado para a noite de sábado por causa do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25).


Os números sorteados foram: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.


A última semana do mês de outubro terá sorteios diários da Mega-Sena. A chamada “Mega Semana Outubro Rosa” começa no dia 26 de outubro e vai até 30 de outubro, sexta-feira.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Urbanização da orla

Vitória entrega mais 1 km de deque no Canal de Camburi

Publicado em 24/10/2026 às 20:23

A orla do Canal de Camburi, em Vitória, ganhou mais uma etapa concluída, desta vez com a entrega do trecho que atende aos bairros Jardim da Penha e Pontal de Camburi. A prefeitura entregou mais um quilômetro de deque compartilhado para pedestres e ciclistas, construído sobre a água e equipado com atracadouros para barcos e lanchas. 

O novo espaço urbanizado também conta com bancos, jardineiras, guarda-corpo em inox, iluminação em LED e internet gratuita por wi-fi. A área pode ser acessada tanto pela Rua Alberto Bela Rosa quanto pela Avenida Saturnino Rangel Mauro.

A obra, porém, não está 100% concluída: a construção da passarela que ligará o deque de Jardim da Penha com o da Praia do Canto, e que está prevista para essa etapa, ainda será iniciada. Segundo Prefeitura de Vitória, os trabalhos devem começar até o fim deste ano. 

O município afirma que os módulos metálicos que vão compor a passarela já começaram a ser fabricados. Assim que estiverem prontos serão içados sobre o Canal de Camburi, conectando os dois lados.

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3,3 quilômetros de deques sobre o Canal de Camburi

Essa obra é a segunda etapa da urbanização do Canal de Camburi, que teve sua primeira parte entregue três meses atrás, quando o município beneficiou os bairros Praia do Canto e Barro Vermelho, no trecho entre as Pontes de Camburi e a Rua Moacir Strauch.


Assim como a segunda fase não entregou todo o projeto, faltando a passarela, a primeira fase também não está totalmente concluída. A Prefeitura de Vitória ainda precisa finalizar a construção de duas edificações para uso comercial, além de uma peixaria. Porém já lançou o edital de concessão para um polo gastronômico no local.

Essas duas etapas — Praia do Canto e Jardim da Penha — fazem parte do programa Vitória de Frente para o Mar, que prevê mais de R$ 390 milhões de investimento nessas e em outras obras sobre o Canal de Camburi. Entre elas, está o trecho finalizado e entregue em agosto deste ano, no entorno da Ponte da Passagem, do lado do bairro Pontal de Camburi.

R$ 390 MILHÕES

É a soma dos investimentos na urbanização do Canal de Camburi.

Já as obras que ficam do outro lado da ponte, entre os bairros Santa Luiza e Andorinhas, estão previstas para serem concluídas ainda neste ano.


Para conectar os dois lados e permitir que os 3,3 quilômetros de passeio público para pedestres e ciclistas seja construído sobre o Canal de Camburi, o município está com edital em andamento para contratar a intervenção que contemplará o trecho entre a Rua Alberto Bela Rosa e a Ponte da Passagem.

Essa nova etapa vai conectar as orlas de Andorinhas e Pontal de Camburi, totalizando aproximadamente 32 mil metros quadrados de área urbanizada. A abertura da licitação eletrônica está marcada para o próximo dia 5 de novembro.

Atualização

25/10/2026

Na versão anterior desta reportagem, o título era "Vitória entrega mais 1 km de deque no Canal de Camburi, mas sem passarela". A obra da passarela está na mesma licitação do trecho entregue neste sábado (24). Ou seja, não foi feito 100% do contratado, mas, como informado no texto, isso não significa que a obra está atrasada. A estrutura está prevista para começar até o fim do ano. O título da matéria foi atualizado.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Remoção rápida

Bebê de 5 meses é socorrido de helicóptero após sofrer queimadura no Norte do ES

Publicado em 24/10/2026 às 18:25

Um bebê de 5 meses teve 18% do corpo queimado após um acidente doméstico com água fervente em Sooretama, no Norte do Espírito SantoSegundo informações fornecidas pela mãe, ela preparava café enquanto cuidava dos dois filhos, um de 2 anos e o bebê de 5 meses, quando a água quente caiu sobre a criança mais nova.


De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o bebê foi transportado consciente e apresentava queimaduras em 18% do corpo. A criança foi acompanhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e entregue aos cuidados da equipe multidisciplinar do pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, Dra. Milena Gottardi.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Em Timbuí

Carro capota e outro cai em ribanceira em acidente na BR 101; quatro ficam feridos

Publicado em 23/10/2026 às 20:45
Após colisão, um dos veículos caiu em ribanceira às margens da BR 101 Leitor A Gazeta

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro no início da noite desta sexta-feira (23), no km 238 da BR 101, na altura do distrito de Timbuí, em Fundão, no Espírito Santo. Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou na pista, enquanto o outro caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco depois das 18 horas. As vítimas foram socorridas por ambulâncias de resgate da Ecovias Capixaba e outros órgãos de apoio. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem para quais hospitais elas foram encaminhadas.


A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba para obter mais informações sobre o acidente e as condições do trânsito, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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Acidente entre moto e carro mata uma pessoa e deixa outra ferida no Sul do ES

Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente em Cachoeiro

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente em Cachoeiro

Publicado em 23/10/2026 às 19:06
Acidente aconteceu no trecho de Nossa Senhora da Glória
José Carlos Bastos Machado, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Crédito: Acervo familiar

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida, nesta sexta-feira (23), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu em uma rodovia que liga a localidade à BR 101.


Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, as duas vítimas estavam na motocicleta. O homem de 56 anos, identificado como José Carlos Bastos Machado, morreu no local, enquanto o condutor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde segue internado e estável. 


No carro estavam um homem e um adolescente, que não ficaram feridos. Segundo relatos, o motorista teria ido buscar o filho em Guarapari e retornava para Cachoeiro de Itapemirim quando ocorreu o acidente.


De acordo com a Polícia Militar, o trânsito seguia liberado nos dois sentidos da rodovia, com orientação dos agentes e o motorista do carro seria submetido ao teste do bafômetro.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Acidente

Motorista morre após carreta tombar na ES 137, em Ponto Belo

Publicado em 23/10/2026 às 18:54
Motorista morre após tombamento de carreta em Ponto Belo
Motorista morre após tombamento de carreta em Ponto Belo Leitor A Gazeta

Um motorista morreu após a carreta que conduzia tombar na ES 137, na zona rural de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com o Boletim de Atendimento da ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem preso às ferragens do veículo. 


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte do motorista no local. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento. 


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Bloco de granito se desprende de carreta na ES 166; motorista fica ferido

Publicado em 23/10/2026 às 16:47

Um motorista de carreta ficou ferido após um bloco de granito se desprender do veículo que conduzia na manhã desta sexta-feira (23), na ES 166, na localidade de Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu enquanto a carreta fazia uma curva.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de tombamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista recebendo atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


O condutor contou aos policiais que, ao fazer a curva, sentiu o peso da carga se deslocar para o lado direito. Nesse momento, segundo relato dele, o pino de engate da carreta se quebrou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. 


A carreta atingiu uma estrutura às margens da rodovia e um poste de iluminação, provocando a queda de fios de energia elétrica e de internet.


Após receber os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

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