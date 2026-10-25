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Tempo

Chuva forte, raios e ventos atingem cidades do ES

Todo o Espírito Santo está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2026 às 17:55
Registro de tempo fechado na região da Rodovia do Contorno
Registro de tempo fechado na região da Rodovia do Contorno Álvaro Guaresqui

Chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes, atingem cidades do Espírito Santo desde a tarde deste domingo (25). Leitores relatam temporais em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha.


Todo o Espírito Santo está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que o tempo fique ainda mais severo nesta segunda-feira (26), com alerta laranja para 51 municípios.


Até o momento, não há registros de acionamentos das Defesas Civis. A reportagem busca mais informações sobre as ocorrências.

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