Chuva forte, raios e ventos atingem cidades do ES

Chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes, atingem cidades do Espírito Santo desde a tarde deste domingo (25). Leitores relatam temporais em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha.





Todo o Espírito Santo está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que o tempo fique ainda mais severo nesta segunda-feira (26), com alerta laranja para 51 municípios.





Até o momento, não há registros de acionamentos das Defesas Civis. A reportagem busca mais informações sobre as ocorrências.