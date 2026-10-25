Pastor de brie: conheça o cachorro de pelagem longa que se destaca pela coragem e inteligência

A raça foi desenvolvida e selecionada principalmente por suas habilidades para conduzir e guardar rebanhos, atividades que exigiam resistência física, atenção e capacidade de reagir às situações do ambiente. Sua história também está relacionada a acontecimentos importantes: conforme o padrão oficial, o pastor de brie foi utilizado pelo exército francês durante as duas guerras mundiais. Nesse período, desempenhou funções de sentinela e participou de trabalhos de resgate, procurando pessoas feridas nos campos de batalha.