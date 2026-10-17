Castração de cachorro: veterinário responde dúvidas sobre o procedimento

A castração é um procedimento comum na rotina dos animais de estimação, mas ainda gera dúvidas entre os tutores. Depois da cirurgia, o cachorro fica mais calmo? Pode continuar tentando cruzar? Vai engordar? E no caso das cadelas, elas ainda podem entrar no cio?





Segundo o médico veterinário Marcio Becacici, a castração provoca mudanças relacionadas aos hormônios reprodutivos e pode refletir no comportamento, na reprodução e no organismo do animal. Os efeitos, não aparecem da mesma forma em todos os cães e podem levar meses para acontecer.





“Geralmente os hormônios reprodutivos, eles ficam no sangue mesmo após a castração por um período de até 6 meses a 8 meses”, destaca Marcio Becacici.