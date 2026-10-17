Azia e refluxo: quando a queimação é sinal de alerta?

"É só uma azia”. A frase é comum nos consultórios e traduz um comportamento frequente: a tentativa de normalizar sintomas digestivos que fazem parte da rotina. Azia, refluxo, dor abdominal e sensação de estômago cheio depois das refeições são queixas frequentes e, muitas vezes, estão relacionadas a situações simples, como refeições volumosas, jantar próximo ao horário de dormir ou determinados hábitos alimentares. Em outros casos, porém, podem estar associados ao refluxo gastroesofágico ou a diferentes doenças do aparelho digestivo.





O ponto de atenção para esses casos está quando esses sintomas deixam de ser ocasionais e passam a fazer parte da rotina, já que doenças que afetam esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas e vias biliares podem apresentar manifestações vagas em seus estágios iniciais.





“Um dos principais problemas é quando a pessoa se acostuma com determinado sintoma e passa a considerá-lo normal. Uma azia ocasional, por exemplo, não significa que exista uma doença grave. Porém, quando a queimação é frequente, muda de característica ou aparece acompanhada de outros sinais, é importante investigar. O mesmo vale para dor abdominal, alteração do hábito intestinal ou dificuldade para engolir. O diagnóstico precoce de doenças do aparelho digestivo pode fazer diferença importante na evolução e nas possibilidades de tratamento”, explica o cirurgião do aparelho digestivo Mateus Antunes Nogueira, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.





No refluxo, o conteúdo ácido do estômago retorna para o esôfago, cuja parede não foi preparada para receber esse material de maneira repetida. Episódios ocasionais podem não representar um problema grave, mas a exposição frequente pode provocar inflamação e alterações no revestimento do órgão. Por isso, quadros persistentes não devem ser tratados apenas como um desconforto que precisa ser aliviado momentaneamente, mas como uma condição que merece avaliação para identificar sua causa e possíveis complicações.





Azia e refluxo podem estar relacionados a refeições volumosas, excesso de peso, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, determinados alimentos e ao hábito de se deitar logo após comer. A frequência dos sintomas e a resposta às medidas adotadas ajudam a determinar a necessidade de investigação e o tratamento mais adequado.





Os fatores associados às doenças do aparelho digestivo variam de acordo com o órgão afetado. Tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, alimentação inadequada, histórico familiar e algumas condições genéticas estão entre os fatores relacionados a diferentes tipos de câncer. No caso do estômago, a infecção pela bactéria Helicobacter pylori também está associada ao desenvolvimento da doença. Já no câncer colorretal, idade, histórico familiar, excesso de peso, sedentarismo e uma alimentação pobre em fibras e rica em carnes processadas estão entre os fatores que podem aumentar o risco.





A relação entre hábitos de vida e saúde digestiva também aparece em doenças que não são necessariamente câncer. Peso corporal, alimentação, nível de atividade física, tabagismo e consumo de álcool podem contribuir para diferentes alterações metabólicas e digestivas. A prevenção, portanto, envolve tanto a adoção de hábitos saudáveis quanto a atenção a sintomas que fogem do padrão habitual.