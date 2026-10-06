Cachorros rebaixados: 6 raças que se destacam pelas pernas curtas

Originário da Alemanha, o dachshund é provavelmente um dos representantes mais conhecidos entre os cães de baixa estatura. O famoso “salsicha” tem corpo comprido e patas pequenas, que foram desenvolvidos para favorecer o trabalho de caça, especialmente em tocas. A raça possui versões standard e miniatura e pode apresentar três tipos de pelagem: curta e lisa, longa ou dura. Curioso, corajoso e bastante atento ao ambiente, costuma criar um vínculo próximo com o tutor e gosta de participar das atividades da família.