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Cachorros rebaixados: 6 raças que se destacam pelas pernas curtas

De pequenos pastores a antigos cães de caça, conheça animais de diferentes origens que chamam atenção pelo corpo próximo ao chão
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 18:55

As raças de pernas curtas se destacam pela aparência e ganham o coração de muitos tutores (Imagem: Katerina Klio | Shutterstock)
As raças de pernas curtas se destacam pela aparência e ganham o coração de muitos tutores Crédito: Imagem: Katerina Klio | Shutterstock

Existem variadas raças de cachorros espalhadas pelo mundo que encantam por suas particularidades. Tamanho, formato das orelhas, tipo de pelagem, personalidade e aptidões são algumas das características que tornam cada uma delas especial. Nesse vasto universo, as raças de pernas curtas, popularmente chamadas de “cachorros rebaixados”, destacam-se pela aparência inconfundível e ganham o coração de muitos tutores. A seguir, conheça algumas delas!

1. Dachshund

O dachshundé um dos representantes mais conhecidos entre os cães de baixa estatura (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)
O dachshundé um dos representantes mais conhecidos entre os cães de baixa estatura Crédito: Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock

Originário da Alemanha, o dachshund é provavelmente um dos representantes mais conhecidos entre os cães de baixa estatura. O famoso “salsicha” tem corpo comprido e patas pequenas, que foram desenvolvidos para favorecer o trabalho de caça, especialmente em tocas. A raça possui versões standard e miniatura e pode apresentar três tipos de pelagem: curta e lisa, longa ou dura. Curioso, corajoso e bastante atento ao ambiente, costuma criar um vínculo próximo com o tutor e gosta de participar das atividades da família.

2. Basset hound

O basset houndtambém chama a atenção pelas grandes orelhas caídas e pela expressão aparentemente melancólica (Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock)
O basset houndtambém chama a atenção pelas grandes orelhas caídas e pela expressão aparentemente melancólica Crédito: Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock

Desenvolvido na França e posteriormente aperfeiçoado na Grã-Bretanha, o basset hound chama atenção pelo corpo comprido, pelas pernas curtas, pelas grandes orelhas caídas e pela expressão aparentemente melancólica. Pode alcançar cerca de 36 cm de altura na cernelha e apresenta estrutura corporal robusta, ossatura pesada e pelagem curta, lisa e encontrada em diferentes combinações de cores. É um cão farejador de grande resistência e possui olfato extremamente apurado, razão pela qual tende a se interessar bastante pelos cheiros durante os passeios.

3. Welsh corgi pembroke

O welsh corgi pembroke é um cachorro atlético, ágil e cheio de energia (Imagem: Elya Vatel | Shutterstock)
O welsh corgi pembroke é um cachorro atlético, ágil e cheio de energia Crédito: Imagem: Elya Vatel | Shutterstock

O welsh corgi pembroke tem origem no País de Gales e foi desenvolvido principalmente para trabalhar no pastoreio de gado. Com aproximadamente 25 a 30 cm de altura na cernelha, possui corpo alongado, pernas pequenas, orelhas eretas e aparência robusta. A pelagem é dupla, ajudando a protegê-lo das variações climáticas, e pode aparecer em cores como vermelho, fulvo, sable e preto com castanho, com possibilidade de marcas brancas. Apesar da baixa estatura, é um cachorro atlético, ágil e cheio de energia .

4. Spitz dos visigodos

O spitz dos visigodos é um cachorro inteligente e vigilante (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)
O spitz dos visigodos é um cachorro inteligente e vigilante Crédito: Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

Originário da Suécia, o spitz dos visigodos, também conhecido como vallhund sueco, é uma raça antiga do tipo spitz historicamente utilizada em fazendas, especialmente no pastoreio de gado. Apesar das pernas curtas, apresenta corpo forte, musculoso e preparado para atividades físicas. Costuma medir aproximadamente entre 29 e 35 cm de altura, dependendo do sexo, e apresenta pelagem dupla, densa e de comprimento médio, tradicionalmente com tonalidades sable. É um cachorro inteligente, vigilante, sociável e bastante energético.

5. Scottish terrier

O scottish terrier é confiante, independente e determinado(Imagem: Anna Tkach | Shutterstock)
O scottish terrier é confiante, independente e determinado Crédito: Imagem: Anna Tkach | Shutterstock

Também conhecido como scottie, o scottish terrier tem origem na Escócia e foi desenvolvido para perseguir pequenos animais em terrenos difíceis. Com cerca de 25 cm de altura, apresenta corpo compacto e forte, sustentado por pernas curtas e robustas. Entre as cores encontradas estão preto, trigo e diferentes tonalidades de tigrado. A barba, as sobrancelhas marcadas e as orelhas eretas contribuem para sua aparência característica. Em relação à personalidade, tende a ser confiante, independente, determinado e atento.

6. Skye terrier

O skye terrier é inteligente, corajoso e muito dedicado à família (Imagem: Marion Smith &#8211; Byers | Shutterstock)
O skye terrier é inteligente, corajoso e muito dedicado à família Crédito: Imagem: Marion Smith – Byers | Shutterstock

O skye terrier é uma antiga raça escocesa originária da Ilha de Skye. Desenvolvido para auxiliar na caça, possui uma estrutura bastante diferente: o corpo pode ter aproximadamente o dobro do comprimento de sua altura. Os machos apresentam, idealmente, cerca de 25 cm na cernelha, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores. Outro destaque é a pelagem dupla, longa e abundante, que cai pelas laterais do corpo e pode aparecer em tonalidades como preto, cinza, prateado, fulvo ou creme. É inteligente, corajoso e muito dedicado à família.

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