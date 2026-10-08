O que causa a acne felina? Saiba como tratar os pontinhos pretos no queixo e nos lábios do gato

As causas exatas nem sempre são identificadas, e diferentes fatores podem contribuir para o seu aparecimento. O problema está relacionado à obstrução dos folículos pilosos por queratina e secreções oleosas. Entre os fatores que podem favorecer essa alteração, estão a produção excessiva de sebo, dificuldades do gato para higienizar a região, estresse, alterações na barreira da pele e outros problemas dermatológicos. Além disso, comedouros e bebedouros de plástico podem acumular resíduos e microrganismos em pequenas fissuras, o que pode agravar irritações em animais predispostos.