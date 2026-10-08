Por que Douglas Ruas pode ganhar a eleição para governador do Rio quatro dias depois do 1º turno

O relator não aceitou o pedido de imediato e pediu a opinião da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), o braço do Ministério Público que atua no TSE. Na terça-feira (6/10), a PGE se manifestou a favor da desistência. O órgão afirmou ainda que, se o pedido não for aceito, o recurso de Garotinho deve ser rejeitado, o que levaria ao mesmo resultado prático.