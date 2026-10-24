Parece tristeza, mas não é: conheça raças de cachorro com expressão melancólica 

Originário da França e desenvolvido também na Grã-Bretanha, o basset hound é uma das raças mais conhecidas pela expressão melancólica. Seus olhos caídos, as orelhas extremamente longas e as dobras de pele ao redor do rosto criam uma aparência de tristeza. É um cachorro de porte médio, com corpo alongado, sustentado por pernas pequenas e fortes. Sua pelagem é curta, lisa e densa, podendo apresentar combinações de branco, preto, marrom e outras tonalidades típicas dos cães farejadores. Apesar da expressão séria, costuma ser tranquilo, afetuoso e sociável.