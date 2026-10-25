Transporte na eleição 2026: O que se sabe sobre as denúncias sobre falta de ônibus pelo Brasil?

"Isso é um pedido ao ministro Kassio e o André Mendonça [presidente e vice-presidente do TSE]: eles têm, se for verdade, que prorrogar esse horário eleitoral para não permitir que as pessoas que foram prejudicadas de manhã pelo banditismo de alguns empresários ou de alguns prefeitos sejam prejudicados", disse Lula em declaração em São Paulo durante a tarde.