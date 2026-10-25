Alexandre de Moraes é o primeiro a votar na seção e cita 'melhor sistema eleitoral do mundo'

São Paulo - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi o primeiro eleitor a votar em sua seção neste domingo (25), no Colégio Madre Alix, por volta das 8h, durante o segundo turno das eleições de 2026. Ao lado da mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, ele elogiou a organização do pleito e afirmou que o Brasil tem o "melhor sistema eleitoral do mundo".





"Mais uma vez, quero parabenizar a Justiça Eleitoral. É mais uma eleição com calma, tranquilidade e transparência, mostrando novamente que o sistema eleitoral do Brasil é o melhor sistema eleitoral do mundo", disse o ministro após seu voto no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo.