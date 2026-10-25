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2º Turno

Alexandre de Moraes é o primeiro a votar na seção e cita 'melhor sistema eleitoral do mundo'

Ao lado de sua esposa, o ministro reforçou o horário de votação e elogiou a Justiça Eleitoral

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 09:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2026 às 09:54

São Paulo - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi o primeiro eleitor a votar em sua seção neste domingo (25), no Colégio Madre Alix, por volta das 8h, durante o segundo turno das eleições de 2026. Ao lado da mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, ele elogiou a organização do pleito e afirmou que o Brasil tem o "melhor sistema eleitoral do mundo".


"Mais uma vez, quero parabenizar a Justiça Eleitoral. É mais uma eleição com calma, tranquilidade e transparência, mostrando novamente que o sistema eleitoral do Brasil é o melhor sistema eleitoral do mundo", disse o ministro após seu voto no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes vota no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste da capital paulista, durante o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25) Eduardo Knapp/Folhapress

Moraes também destacou o horário de funcionamento das seções e a expectativa de divulgação rápida dos resultados.


"Estamos começando agora, às 8h. Às 17h, terminamos e rapidamente o resultado sairá", afirmou. Ao final, parabenizou os eleitores que comparecem às urnas para manifestar suas opiniões.


A presença de Viviane Barci ocorre em meio à repercussão do contrato firmado entre o escritório de advocacia dela e o Banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro e posteriormente liquidada pelo Banco Central.


Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o acordo previa pagamentos de aproximadamente R$ 131 milhões ao escritório Barci de Moraes ao longo de três anos. Documentos analisados pela Polícia Federal indicaram que Alexandre de Moraes editou uma versão do contrato antes da assinatura.

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