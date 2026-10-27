'Fiquei sem chão', diz dona de trailer destruído por incêndio na Serra

Um trailer de comida mineira pegou fogo na praça de Feu Rosa, na Serra, no início da noite desta segunda-feira (26). Segundo a proprietária, Fernanda Cristina Souza, conhecida pelos clientes como Mineira, o incêndio começou após um problema na mangueira de uma botija de gás.





As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas o estabelecimento ficou destruído. De acordo com Fernanda, equipamentos como fritadeira e freezer, além de utensílios utilizados no preparo dos alimentos, foram perdidos no incêndio.





“Eu cheguei e atendi os clientes. Ela (funcionária) foi fritar as coisas na fritadeira normal, enquanto eu fui fazer as bases. De repente, a mangueira estourou! Deu aquela fumaça… Quando fui desligar, começou a pegar fogo”, relatou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.





Ainda segundo Mineira, outros comerciantes e pessoas que estavam na praça ajudaram a buscar água para tentar conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. Agora, Fernanda pretende se reerguer e retomar as atividades do empreendimento.





“Na hora, eu fiquei sem chão. Chorei. Não estava acreditando. Mas tenho muita fé, sei que Deus vai me ajudar. Vamos tentar nos reerguer. Deus vai me ajudar.”