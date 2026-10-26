Júri de médico envenenado é anulado a pedido do MPES

O júri popular de Bruna Garcia Barbosa Marinho, acusada de envenenar com arsênio o médico Victor Murad, foi anulado na noite desta segunda-feira (26), após um dia de depoimentos. O juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que presidia a sessão do Tribunal do Júri, considerou que a ré estava sem defesa adequada e determinou a dissolução do Conselho de Sentença.





O pedido foi apresentado pelos representantes do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com o argumento de que houve ausência de uma defesa técnica, o que deixou a ré indefesa, com risco de condenação a uma pena de quase 30 anos.





“Diante do lamentável episódio visto no plenário, fundado em manifestação do MP, da assistência de acusação e por ter perguntado três vezes aos jurados, que informaram não compreender as perguntas o advogado da ré, declaro a ré indefesa e dissolvo o Conselho de Sentença”, declarou o magistrado.





Entre os problemas apontados durante o julgamento estavam perguntas consideradas impertinentes ou de difícil compreensão, questionamentos repetitivos e ofensas pessoais à vítima.





Com a dissolução do Conselho de Sentença, um novo julgamento será marcado, com a escolha de outros jurados. A data ainda não foi definida.