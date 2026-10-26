AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vilmara Fernandes

Júri de médico envenenado é anulado a pedido do MPES

Magistrado declarou que a forma como a defesa da ré estava sendo executada a deixava indefesa e anulou o júri

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 20:52

Públicado em 

26 out 2026 às 20:52
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Médico
Médico Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

júri popular de Bruna Garcia Barbosa Marinho, acusada de envenenar com arsênio o médico Victor Murad, foi anulado na noite desta segunda-feira (26), após um dia de depoimentos. O juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que presidia a sessão do Tribunal do Júri, considerou que a ré estava sem defesa adequada e determinou a dissolução do Conselho de Sentença.


O pedido foi apresentado pelos representantes do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com o argumento de que houve ausência de uma defesa técnica, o que deixou a ré indefesa, com risco de condenação a uma pena de quase 30 anos.


“Diante do lamentável episódio visto no plenário, fundado em manifestação do MP, da assistência de acusação e por ter perguntado três vezes aos jurados, que informaram não compreender as perguntas o advogado da ré, declaro a ré indefesa e dissolvo o Conselho de Sentença”, declarou o magistrado.


Entre os problemas apontados durante o julgamento estavam perguntas consideradas impertinentes ou de difícil compreensão, questionamentos repetitivos e ofensas pessoais à vítima. 


Com a dissolução do Conselho de Sentença, um novo julgamento será marcado, com a escolha de outros jurados. A data ainda não foi definida.

Veja Também 

Médico

‘Ela estava me matando’, diz médico envenenado ao depor em júri no ES

Médico

Testemunho de médico envenenado será presencial, decide Justiça do ES

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes

Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Tópicos Relacionados

Júri Popular Justiça MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem morre após carro bater em árvores e ficar preso às ferragens no Sul do ES
Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire
Lamine Yamal
Yamal fatura prêmio de melhor jogador sub-21 pela 3ª vez na Bola de Ouro
Imagem de destaque
Pazolini terá de construir maioria na Assembleia do ES; veja o que dizem apoiadores e opositores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.