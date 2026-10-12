Carreta com eucalipto pega fogo e interdita a BR 101 em Linhares

Uma carreta que transportava toras de eucalipto pegou fogo e interditou a BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (11).





A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou que um dos pneus da carreta estourou enquanto o veículo trafegava pela rodovia, na altura de Bebedouro. Em seguida, o motorista foi alertado por outros condutores de que a carga estava em chamas. Ninguém ficou ferido.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h, e a rodovia foi totalmente interditada para o combate às chamas e retirada dos materiais do asfalto. O tráfego foi liberado às 22h30.