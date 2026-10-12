AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Estradas

Carreta com eucalipto pega fogo e interdita a BR 101 em Linhares

Rodovia ficou bloqueada por mais de duas horas para combate às chamas, mas ninguém se feriu

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 09:22

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 out 2026 às 09:22
Caso aconteceu na noite de domingo (11), na altura do km 159
Carreta que transportava toras de eucalipto pega fogo Leitor A Gazeta

Uma carreta que transportava toras de eucalipto pegou fogo e interditou a BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (11). 


A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou que um dos pneus da carreta estourou enquanto o veículo trafegava pela rodovia, na altura de Bebedouro. Em seguida, o motorista foi alertado por outros condutores de que a carga estava em chamas. Ninguém ficou ferido.


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h, e a rodovia foi totalmente interditada para o combate às chamas e retirada dos materiais do asfalto. O tráfego foi liberado às 22h30.

Veja Também 

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), no km 63 da rodovia

Acidente entre carro e moto deixa mulher morta na BR 101 em São Mateus

Motociclista é arremessado da Terceira Ponte

Ao menos cinco motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Incêndio Polícia Rodoviária Federal Linhares ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cultura também é indústria: por que investir em cultura é estratégia de desenvolvimento
Caranguejo do Assis
7 restaurantes na Grande Vitória com playground para as crianças
Imagem de destaque
Carros elétricos dão mais enjoo? O que pode explicar o mal-estar de alguns passageiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados