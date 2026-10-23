2º turno: veja o que levar, como votar e onde tirar dúvidas para o domingo

Neste domingo (25), os eleitores voltam às urnas para o segundo turno das Eleições 2026. Para quem ainda tem dúvidas sobre documentos, local de votação ou como justificar, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibiliza o Disque Eleições, serviço pelo qual os cidadãos podem obter informações oficiais.





O atendimento funciona neste sábado (24), das 8h às 18h, e no domingo (25), das 6h às 18h. O contato pode ser feito pelo telefone, de número 0800 027 2026, ou pela internet, com a Bel, assistente virtual do Tribunal (bel.tre-es.jus.br).





Para ajudar o eleitorado a se preparar, A Gazeta traz orientações gerais para a votação.