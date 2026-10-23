2º turno: veja o que levar, como votar e onde tirar dúvidas para o domingo

Neste domingo (25), os eleitores voltam às urnas para o segundo turno das Eleições 2026. Para quem ainda tem dúvidas sobre documentos, local de votação ou como justificar, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibiliza o Disque Eleições, serviço pelo qual os cidadãos podem obter informações oficiais.
O atendimento funciona neste sábado (24), das 8h às 18h, e no domingo (25), das 6h às 18h. O contato pode ser feito pelo telefone, de número 0800 027 2026, ou pela internet, com a Bel, assistente virtual do Tribunal (bel.tre-es.jus.br).
Para ajudar o eleitorado a se preparar, A Gazeta traz orientações gerais para a votação.
O voto é obrigatório para alfabetizados com 18 anos ou mais. É facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que a inscrição eleitoral esteja regular.
Lembre-se de levar documento oficial com foto para comprovar a identidade. Além do título de eleitor em papel, são aceitos o e-Título (desde que a sua foto esteja cadastrada), carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), identidade social, passaporte, certificado de reservista ou carteira de trabalho.
No Espírito Santo, a votação vai das 8h às 17h e os eleitores escolhem governador e presidente. Para quem já estiver na fila antes das 17h, o direito de votar é garantido, mesmo que o horário oficial já tenha terminado.
O local de votação pode ser confirmado no aplicativo do e-Título, onde o endereço aparece na tela inicial, abaixo do nome. O app também oferece opções de trajeto até a seção. A orientação do TRE-ES é não deixar para baixar de última hora, para evitar complicações técnicas e se programar com antecedência.
Caso não consiga baixar o e-Título, o local também é informado no site do TRE-ES, na página "Serviços eleitorais", basta clicar em "Local de votação/ zonas eleitorais" e na opção de Consulta. Por meio do site da assistente virtual Bel, também é possível encontrar o endereço e número da seção; basta perguntar no chat e confirmar seus dados.
No domingo (25), depois de apresentar o documento (ou o e-Título), o eleitor deve desligar o celular e deixá-lo no local indicado pelos mesários. Celulares, câmeras, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação são proibidos na cabine. A regra existe para proteger o sigilo do voto.
Na cabine, a orientação é digitar os números com calma e atenção. Ao fim da votação para presidente, a urna emite o conhecido "pilili" e exibe a palavra FIM na tela.
Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem ser auxiliados por uma pessoa de sua escolha, mesmo sem ter pedido isso antes ao juiz eleitoral, desde que estejam dentro das regras aplicáveis.
Para quem tem deficiência visual ou auditiva, há teclado em Braille, tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e fones de ouvido nas seções. Com eles, o eleitor ouve o número digitado e, em voz sintetizada, o nome do candidato escolhido.
Ao final do atendimento, o eleitor pode pedir o comprovante de votação aos mesários, que funciona como um recibo. Quem confirma a sua participação perante a Justiça Eleitoral é o registro eletrônico da urna, não o papel.
Quem estiver fora do seu município eleitoral no dia da votação precisa justificar a ausência. No domingo, isso deve ser feito durante o horário de votação, das 8h às 17h, pelo aplicativo e-Título. Em casos muito específicos, é possível entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) nos locais de votação.
Se não for possível justificar no dia, há até 60 dias após o turno para apresentar a justificativa.