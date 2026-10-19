Diploma não encerra formação: mercado de trabalho impulsiona busca por atualização profissional no Brasil

A relação dos profissionais com a formação está mudando. Se durante décadas a graduação foi vista como principal etapa de preparação para o mercado de trabalho, a necessidade de atualização constante vem transformando a qualificação em um processo contínuo. Cursos de curta duração, congressos, eventos profissionais e conteúdos digitais passam a fazer parte da trajetória de quem precisa acompanhar mudanças cada vez mais rápidas nas diferentes áreas de atuação.