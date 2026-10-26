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Eleições 2026

Lula é matematicamente reeleito presidente do Brasil

Candidato pelo PT venceu a disputa e vai cotinuar no comando do país; Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 21:12

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 out 2026 às 21:12
Presidente Lula
Lula foi reeleito na noite deste domingo (25) Casa 13/Divulgação

Com 63.771.027 votos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 51,75% de apoio do eleitorado e está matematicamente eleito para seguir no comando do país. Após uma campanha acirrada, que levou a disputa para o segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista saiu vitorioso da votação deste domingo (25) para exercer seu quarto mandato — segundo consecutivo. 


Aos 80 anos, Lula participou da disputa nas Eleições 2026 com outros 12 concorrentes no primeiro turno em uma chapa composta pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSol-Rede, PSB e PDT. No entanto, o confronto mais direto foi, desde o início do processo eleitoral, com Flávio, herdeiro político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O senador recebeu 59.463.756 votos, o equivalente a 48,25%. 


A trajetória política de Lula começou nos movimentos sindicais. Pelo PT, partido que ajudou a fundar, disputou três eleições para presidente após a redemocratização (1989, 1994 e 1998) até se eleger, em 2002. Foi reeleito no pleito seguinte. Tentou disputar novamente em 2018, mas teve a candidatura substituída pela de Fernando Haddad. Retornou ao Palácio do Planalto em 2023 e, agora, foi reeleito fazendo dobradinha novamente com Geraldo Alckmin (PSB).

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