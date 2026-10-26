Apoiadores comemoram eleição de Pazolini para governo do ES

Apoiadores do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) estavam em clima de festa no comitê de campanha do candidato ao longo da apuração das urnas do segundo turno das Eleições 2026.





O ex-prefeito de Vitória foi eleito com 52,17% dos votos (1.151.818 votos), superando o governador Ricardo Ferraço (MDB), que teve 47,83% (1.056.119 votos). O republicano é esperado para comemorar a vitória ao lado dos apoiadores.





Antes mesmo da totalização das urnas e a proclamação do resultado, o clima era de festa no comitê de Pazolini. Marcaram presença no local o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), que também é presidente do partido e no início da corrida eleitoral havia declarado neutralidade na disputa.





Também marcaram presença o senador eleito Evair de Melo, também do Republicanos, Armandinho Fontoura, vereador de Vitória, e Alcântaro Filho, deputado estadual que não conseguiu ser reeleito, além de apoiadores de campanha, inclusive integrantes da prefeitura de Vitória.





O clima já era de festa ao longo da apuração e o ápice foi no momento quando Pazolini conseguiu abrir vantagem de Ricardo Ferraço (MDB), visto que no início da apuração a disputa estava mais acirrada. Apoiadores soltaram fogos e o jingle do candidato estava tocando a todo momento.