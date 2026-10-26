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Eleições 2026

Apoiadores comemoram eleição de Pazolini para governo do ES

Antes mesmo de o resultado ser proclamado, o clima era de festa no comitê do republicano

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 21:53

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 out 2026 às 21:53

Apoiadores do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) estavam em clima de festa no comitê de campanha do candidato ao longo da apuração das urnas do segundo turno das Eleições 2026.


O ex-prefeito de Vitória foi eleito com 52,17% dos votos (1.151.818 votos), superando o governador Ricardo Ferraço (MDB), que teve 47,83% (1.056.119 votos). O republicano é esperado para comemorar a vitória ao lado dos apoiadores. 


Antes mesmo da totalização das urnas e a proclamação do resultado, o clima era de festa no comitê de Pazolini. Marcaram presença no local o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), que também é presidente do partido e no início da corrida eleitoral havia declarado neutralidade na disputa.


Também marcaram presença o senador eleito Evair de Melo, também do Republicanos, Armandinho Fontoura, vereador de Vitória, e Alcântaro Filho, deputado estadual que não conseguiu ser reeleito, além de apoiadores de campanha, inclusive integrantes da prefeitura de Vitória.


O clima já era de festa ao longo da apuração e o ápice foi no momento quando Pazolini conseguiu abrir vantagem de Ricardo Ferraço (MDB), visto que no início da apuração a disputa estava mais acirrada. Apoiadores soltaram fogos e o jingle do candidato estava tocando a todo momento.

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