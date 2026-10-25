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Eleições 2026

Lorenzo Pazolini é matematicamente eleito governador do Espírito Santo

Com 97,23% das urnas apuradas no Estado, ex-prefeito de Vitória conquistou 52,01% dos votos válidos e está matematicamente eleito para comandar o Palácio Anchieta

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 20:56

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 out 2026 às 20:56
Pazolini concorre pela primeira vez ao Palácio Anchieta
Pazolini foi eleito na primeira vez que concorreu ao Palácio Anchieta Arte AG

Estreante na disputa pelo governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) está matematicamente eleito para comandar o Palácio Anchieta pelos próximos quatro anos. 


Com 97,23% das urnas apuradas neste domingo (25), o candidato contabilizava 52,01% dos votos válidos. A policial militar da reserva e pastora evangélica Eliane Leal (PL), que compõe a chapa de Pazolini, será a nova vice-governadora.


O governador Ricardo Ferraço (MDB) alcançou 47,99% dos votos e não conseguiu ser reeleito. Ele assumiu o governo em abril, depois da renúncia de Renato Casagrande (PSB), que deixou a cadeira do Executivo estadual para disputar o Senado e foi eleito no último dia 4.


A apuração foi atrasada em função de decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou a votação em todo o país até as 19h, em função de problemas de transporte registrados em diferentes estados.


No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo  obteve 34,06%.  


Na disputa eleitoral deste ano, Pazolini, que deixou a Prefeitura de Vitória em abril, consolidou a candidatura ao governo com apoio do Partido Liberal (PL), após fechar aliança política com o senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo.


O governador eleito começou a carreira na política ao ocupar o mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entre 2018 e 2019. Foi eleito prefeito de Vitória em 2020, tendo sido reeleito em 2024. 

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