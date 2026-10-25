Lorenzo Pazolini é matematicamente eleito governador do Espírito Santo

Estreante na disputa pelo governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) está matematicamente eleito para comandar o Palácio Anchieta pelos próximos quatro anos.





Com 97,23% das urnas apuradas neste domingo (25), o candidato contabilizava 52,01% dos votos válidos. A policial militar da reserva e pastora evangélica Eliane Leal (PL), que compõe a chapa de Pazolini, será a nova vice-governadora.





O governador Ricardo Ferraço (MDB) alcançou 47,99% dos votos e não conseguiu ser reeleito. Ele assumiu o governo em abril, depois da renúncia de Renato Casagrande (PSB), que deixou a cadeira do Executivo estadual para disputar o Senado e foi eleito no último dia 4.





A apuração foi atrasada em função de decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou a votação em todo o país até as 19h, em função de problemas de transporte registrados em diferentes estados.





No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo obteve 34,06%.





Na disputa eleitoral deste ano, Pazolini, que deixou a Prefeitura de Vitória em abril, consolidou a candidatura ao governo com apoio do Partido Liberal (PL), após fechar aliança política com o senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo.





O governador eleito começou a carreira na política ao ocupar o mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entre 2018 e 2019. Foi eleito prefeito de Vitória em 2020, tendo sido reeleito em 2024.