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Eleições 2026

"Meu compromisso com o ES continua", diz Ricardo Ferraço após derrota no 2º turno

O governador, que disputava a reeleição, se manifestou pelas redes sociais depois que a Justiça Eleitoral confirmou a vitória de Lorenzo Pazolini

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 22:05

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 out 2026 às 22:05
Ricardo Ferraço durante o debate da TV Gazeta
Ricardo Ferraço recebeu mais de 1 milhão de votos no segundo turno Carlos Alberto Silva

Após perder a disputa nas Eleições 2026, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), que buscava a reeleição, se manifestou pelas redes sociais. Ele agradeceu a votação recebida neste domingo (25) e ressaltou que, apesar do resultado, seu compromisso com o Estado e com a população capixaba continua. 


Neste segundo turno, Ricardo obteve 1.056.119 votos, o que corresponde a 47,83% dos votos válidos, enquanto seu oponente Lorenzo Pazolini (Republicanos), futuro governador do Estado, conquistou o apoio de 1.151.818 eleitores (52,17%).

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