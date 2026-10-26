"Meu compromisso com o ES continua", diz Ricardo Ferraço após derrota no 2º turno

Após perder a disputa nas Eleições 2026, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), que buscava a reeleição, se manifestou pelas redes sociais. Ele agradeceu a votação recebida neste domingo (25) e ressaltou que, apesar do resultado, seu compromisso com o Estado e com a população capixaba continua.





Neste segundo turno, Ricardo obteve 1.056.119 votos, o que corresponde a 47,83% dos votos válidos, enquanto seu oponente Lorenzo Pazolini (Republicanos), futuro governador do Estado, conquistou o apoio de 1.151.818 eleitores (52,17%).