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Eleições 2026

Falta de energia atrasou apuração em três cidades do ES

Brejetuba, Laranja da Terra e São Roque do Canaã tiveram atraso na totalização, mas sem alterar resultado no ES

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 22:02

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

25 out 2026 às 22:02

A falta de energia elétrica no interior do Espírito Santo, provocada pelas fortes chuvas registradas neste domingo (25), atrasou a apuração dos votos nos municípios de Brejetuba, Laranja da Terra e São Roque do Canaã


Os boletins de urna (BUs) das três cidades foram enviados a municípios vizinhos, que conseguiram contabilizá-los e repassá-los ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação foi apresentada pelo repórter André Cypreste, em entrada ao vivo na cobertura da apuração da Gazeta e da CBN Vitória.


A demora na apuração não interferiu no resultado das eleições. Os votos que faltavam não alteravam o cenário da disputa, com Lorenzo Pazolini (Republicanos) eleito para o governo do Estado e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reeleito na presidência


A diferença entre os candidatos ao governo do Estado era de cerca de 86 mil votos, maior que o total de votos que ainda faltava apurar nos municípios. Ou seja, mesmo que todos os votos pendentes fossem para o adversário, o cenário de resultado das eleições não mudaria.


Segundo o TRE-ES, as urnas eletrônicas possuem uma bateria interna que garante o funcionamento da urna por até 10 horas em caso de falha na conexão com a internet ou queda de energia. O registro dos votos segue normalmente. 


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Gisele Arantes.

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