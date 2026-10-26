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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro é o mais votado no ES no 2º turno

Com 100% das urnas apuradas, candidato do PL à Presidência da República recebeu 56,37% dos votos válidos no Espírito Santo

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 21:28

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

25 out 2026 às 21:28

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para assumir a Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026 no Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas no Estado, o concorrente recebeu 56,37% dos votos válidos.


Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 43,63% dos eleitores do Estado, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).


Os votos brancos somaram 1,37% e os nulos, 3,31%. O comparecimento do eleitorado capixaba foi de 80,53% no Espírito Santo. A abstenção, por sua vez, ficou em 19,47%.


No primeiro turno, Flávio recebeu 54,78% dos votos válidos no Estado; enquanto Lula, 37,76%.

Números absolutos

Flávio Bolsonaro foi escolhido por 1.294.504 eleitores do Espírito Santo. Já Lula recebeu 1.001.965 votos.


Escolheram votar em branco 33.080 eleitores. Já 79.665 anularam o voto. Os eleitores que optaram pela abstenção somam 582.301.

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