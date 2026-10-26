Flávio Bolsonaro é o mais votado no ES no 2º turno

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para assumir a Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026 no Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas no Estado, o concorrente recebeu 56,37% dos votos válidos.





Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 43,63% dos eleitores do Estado, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).





Os votos brancos somaram 1,37% e os nulos, 3,31%. O comparecimento do eleitorado capixaba foi de 80,53% no Espírito Santo. A abstenção, por sua vez, ficou em 19,47%.





No primeiro turno, Flávio recebeu 54,78% dos votos válidos no Estado; enquanto Lula, 37,76%.