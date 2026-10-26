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176 vagas

Prefeitura do ES abre seleção com salário de até R$ 17 mil

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 14:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2026 às 14:25
Prefeitura de Dores do Rio Preto tem vagas temporárias
 Divulgação

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A oferta é de 176 vagas, além da formação de cadastro de reserva.


A remuneração varia de R$ 1.204,75 a R$ 17.087,37, com jornadas de trabalho de 4 a 40 horas semanais. Os servidores cuja remuneração seja inferior ao salário mínimo (R$ 1.621,00) receberão complementação salarial. Além disso, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 300,00.


As inscrições poderão ser feitas de 3 a 10 de novembro de 2026, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30, no auditório do Creas, localizado na Rua Edson Crisantone de Araújo, nº 57, Centro, Dores do Rio Preto.

O candidato deve apresentar a ficha de inscrição preenchida e a documentação exigida no edital oficial


A classificação considerará prova de títulos e tempo de serviço. Os inscritos para os cargos de motorista profissional e operador de máquinas passarão também por prova prática, de caráter eliminatório e classificatório.


O contrato de trabalho terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e a necessidade da administração municipal.

Confira as vagas

Ensino superior completo

  • Assistente jurídico municipal (1)
  • Assistente social (7)
  • Cirurgião dentista (4)
  • Contador (1)
  • Educador físico (2)
  • Enfermeiro (3)
  • Farmacêutico (CR)
  • Fisioterapeuta (3)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Médico 4h (7)
  • Médico saúde mental/Serdia 20h (2)
  • Médico atenção básica 40h (4)
  • Médico veterinário (1)
  • Nutricionista (2)
  • Psicólogo (4)
  • Técnico de referência do SCFV (1)
  • Técnico de referência do SPSBD-GC (1)
  • Técnico em nível superior Incluir (1)
  • Terapeuta ocupacional (1 vaga)


Ensino médio ou curso técnico completo

  • Agente administrativo (1)
  • Cuidador social (5)
  • Fiscal de obras e postura (2)
  • Técnico em enfermagem (7)
  • Técnico em saúde bucal (5)


Ensino fundamental completo

  • Agente de atendimento ao público (10)
  • Agente de serviços educacionais (CR)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cuidador (5)
  • Escriturário (3)
  • Mecânico (1)
  • Monitor de transporte escolar (3)


Ensino fundamental incompleto

  • Auxiliar de serviços de limpeza e conservação (17)
  • Braçal (23)
  • Calceteiro (1)
  • Eletricista de baixa e alta tensão (1)
  • Jardineiro (2)
  • Motorista profissional (29)
  • Operador de máquinas (9)
  • Pedreiro (2)
  • Vigia (1)
  • Zelador de cemitério (1)

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