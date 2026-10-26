Prefeitura do ES abre seleção com salário de até R$ 17 mil

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A oferta é de 176 vagas, além da formação de cadastro de reserva.





A remuneração varia de R$ 1.204,75 a R$ 17.087,37, com jornadas de trabalho de 4 a 40 horas semanais. Os servidores cuja remuneração seja inferior ao salário mínimo (R$ 1.621,00) receberão complementação salarial. Além disso, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 300,00.





As inscrições poderão ser feitas de 3 a 10 de novembro de 2026, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30, no auditório do Creas, localizado na Rua Edson Crisantone de Araújo, nº 57, Centro, Dores do Rio Preto.