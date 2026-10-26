Prefeitura do ES abre seleção com salário de até R$ 17 mil

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A oferta é de 176 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 1.204,75 a R$ 17.087,37, com jornadas de trabalho de 4 a 40 horas semanais. Os servidores cuja remuneração seja inferior ao salário mínimo (R$ 1.621,00) receberão complementação salarial. Além disso, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 300,00.
As inscrições poderão ser feitas de 3 a 10 de novembro de 2026, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30, no auditório do Creas, localizado na Rua Edson Crisantone de Araújo, nº 57, Centro, Dores do Rio Preto.
O candidato deve apresentar a ficha de inscrição preenchida e a documentação exigida no edital oficial.
A classificação considerará prova de títulos e tempo de serviço. Os inscritos para os cargos de motorista profissional e operador de máquinas passarão também por prova prática, de caráter eliminatório e classificatório.
O contrato de trabalho terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e a necessidade da administração municipal.
Ensino superior completo
- Assistente jurídico municipal (1)
- Assistente social (7)
- Cirurgião dentista (4)
- Contador (1)
- Educador físico (2)
- Enfermeiro (3)
- Farmacêutico (CR)
- Fisioterapeuta (3)
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico 4h (7)
- Médico saúde mental/Serdia 20h (2)
- Médico atenção básica 40h (4)
- Médico veterinário (1)
- Nutricionista (2)
- Psicólogo (4)
- Técnico de referência do SCFV (1)
- Técnico de referência do SPSBD-GC (1)
- Técnico em nível superior Incluir (1)
- Terapeuta ocupacional (1 vaga)
Ensino médio ou curso técnico completo
- Agente administrativo (1)
- Cuidador social (5)
- Fiscal de obras e postura (2)
- Técnico em enfermagem (7)
- Técnico em saúde bucal (5)
Ensino fundamental completo
- Agente de atendimento ao público (10)
- Agente de serviços educacionais (CR)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cuidador (5)
- Escriturário (3)
- Mecânico (1)
- Monitor de transporte escolar (3)
Ensino fundamental incompleto
- Auxiliar de serviços de limpeza e conservação (17)
- Braçal (23)
- Calceteiro (1)
- Eletricista de baixa e alta tensão (1)
- Jardineiro (2)
- Motorista profissional (29)
- Operador de máquinas (9)
- Pedreiro (2)
- Vigia (1)
- Zelador de cemitério (1)
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