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Temporal causa estragos, interdições e falta de luz em Santa Teresa e Rio Bananal

Cidades registraram quedas de árvores, destelhamentos e vias obstruídas; em Várzea Alegre, moradores estavam há cerca de 20h sem energia elétrica nesta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 13:40

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

26 out 2026 às 13:40

Um forte temporal atingiu Santa Teresa, na Região Serrana, e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (25), provocando quedas de árvores, destelhamentos, interdições de vias e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido avisos de tempestade para todo o território capixaba.

Santa Teresa

Em Santa Teresa, a chuva começou por volta das 16h, acompanhada de fortes rajadas de vento. Foram atingidas localidades como Várzea Alegre, Santo Antônio do Canaã, 25 de Julho, a sede do município e a região da Penha.


Segundo a Defesa Civil municipal, houve quedas de árvores em diferentes pontos, inclusive em estradas que ligam Santa Teresa a São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá e Fundão. Também foram registrados destelhamentos de imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.


De acordo com a prefeitura, Várzea Alegre permanecia sem energia até as 12h desta segunda-feira (26), após cerca de 20 horas sem o serviço. A Defesa Civil foi acionada para remover árvores caídas, e o município informou que continua monitorando os impactos do temporal.

Rio Bananal

Em Rio Bananal, o distrito de São Jorge Tiradentes foi o mais afetado. O temporal provocou chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo, além de destelhamentos de residências e obstrução de vias.


Equipes atuaram para restabelecer as condições de segurança e liberar a circulação. Em nota, a prefeitura informou que segue monitorando a situação e orientou os moradores a evitar áreas de risco e não tentar atravessar trechos obstruídos ou em condições inseguras.

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