Temporal causa estragos, interdições e falta de luz em Santa Teresa e Rio Bananal

Em Santa Teresa, a chuva começou por volta das 16h, acompanhada de fortes rajadas de vento. Foram atingidas localidades como Várzea Alegre, Santo Antônio do Canaã, 25 de Julho, a sede do município e a região da Penha.





Segundo a Defesa Civil municipal, houve quedas de árvores em diferentes pontos, inclusive em estradas que ligam Santa Teresa a São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá e Fundão. Também foram registrados destelhamentos de imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.





De acordo com a prefeitura, Várzea Alegre permanecia sem energia até as 12h desta segunda-feira (26), após cerca de 20 horas sem o serviço. A Defesa Civil foi acionada para remover árvores caídas, e o município informou que continua monitorando os impactos do temporal.