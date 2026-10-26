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Todas Elas

Decoração, acessórios e artesanato: feira reúne produtos de empreendedoras em Vitória

Expositoras apresentam itens e serviços nesta quarta (28) e quinta (29), das 8h às 17h, na Prefeitura de Vitória

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 19:31

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

26 out 2026 às 19:31
Feira reúne empreendedoras de diferentes segmentos e busca ampliar a visibilidade dos negócios Jansen Lube/PMV

A Feira de Mulheres Empreendedoras acontece nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), na Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira. O evento será das 8h às 17h, com entrada franca.


Com a venda de peças de decoração, acessórios, artesanato, entre outras criações, a feira servirá como uma vitrine para essas empreendedoras apresentarem seus trabalhos e conquistarem novos clientes. 


A artesã Alice Ribeiro, 60 anos, explica que faz produtos manuais voltados à costura criativa. Ela conta que iniciou no ramo durante a pandemia, logo após o fechamento da empresa em que trabalhava. Começou com a criação de pesos de porta e expandiu para puxa-sacos, luvas de cozinha e ecobags. 


Alice relembra que ouviu falar da feira por meio de uma matéria no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta. Após a descoberta, foi com sua filha ao local para conhecer melhor o funcionamento. Desde então, frequenta as feiras como expositora há cinco anos.


A artesã aponta que, além das vendas, as feiras permitem conquistar clientes, receber encomendas personalizadas e estabelecer contatos que geram novas oportunidades de negócio, contribuindo para fidelizar consumidores e ampliar a divulgação dos produtos. 


A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Subsecretaria da Mulher.


A subsecretária da Mulher, Fernanda Vieira, afirma que iniciativas como essa permitem que as empreendedoras valorizem seus produtos e encontrem novas oportunidades.


O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, destaca que o empreendedorismo feminino pode surgir de talentos ou ideias que as mulheres já possuem. Para ele, oferecer espaço para que elas apresentem seus produtos contribui para transformar essas habilidades em oportunidades de geração de renda.

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