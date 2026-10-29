Carta de Flávio: quem são Rui Barbosa, de Gaulle e outros líderes da América Latina citados

María Corina Machado é uma das mais conhecidas líderes da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz do ano passado. Impedida pelas autoridades venezuelanas de concorrer à Presidência em 2024, ela apoiou a candidatura de Edmundo González. A maior parte da sua atuação aconteceu dentro da Venezuela, muitas vezes em locais secretos, e não no exílio. Ela deixou a Venezuela em dezembro de 2025, para receber o Nobel da Paz, e só retornou neste mês, após temporadas nos EUA e no Panamá.